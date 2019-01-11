　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

理財周刊／5G爭霸　掀科技冷戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／洪寶山(理財周刊發行人)

美國年度消費電子展CES一月八日在拉斯維加斯登場，是科技業者每年必朝聖的地方，其中5G相關應用就是今年焦點所在。從2G、3G、4G發展到5G，我們從下載一部影片要數小時、數分鐘到現在只要幾秒鐘，傳輸速度大幅飛躍，也讓我們的生活有了很大轉變。5G的重要性不只是高速行動網路而已，還號稱能支持下一代的基礎設施，也牽動著物聯網(IoT)、自駕車、智慧家庭、智慧城市等發展，可說潛在商機無窮。

在全球科技之路上，誰能制定規格誰就是贏家，一直以來這都是美國的囊中物，但現在不一樣了，中國已從山寨王國蛻變為科技大國，並爭搶全球主導權，威脅美國地位，雖然美國總統川普必須為其承諾「讓美國再度偉大」而努力，中國國家主席習近平也要實現在二○三○年躍為全球人工智慧(AI)龍頭的願景，而圓夢的關鍵技術就是5G。

財經新聞網站CNBC指出，儘管美中貿易戰中從黃豆到汽車等產品是關稅制裁目標，但5G可能才是驅動兩大經濟體貿易戰開打主因。中國的中興、華為，與歐洲的Nokia、Ericsson，這些電信設備大廠正卯足全力爭奪5G領導地位。眼看中國全速發展5G，川普政府雖以捍衛公平、國安之名義發動貿易戰，其實可能只是緩兵之計，用意在爭取更多時間和喘息空間，想辦法在5G賽跑中超前。

美國與中國打貿易戰，爭什麼？爭的就是「由誰來定義、控制5G的模型、架構和議程」。台灣5G發展又是如何？鴻海集團副總裁、亞太電信董事長呂芳銘表示，5G研發腳步反而會因中美貿易戰影響而加速。美、中連韓國、日本的5G實驗網都在加速進行。

華為財務長孟晚舟被捕喧騰一時，外媒分析，華為雖不像中興通訊般脆弱，但仍然依賴美製半導體晶片，一旦被美國制裁，對華為要稱霸5G的野心將是一大挫折。金融時報先前也報導，英國、德國對5G網路使用華為技術越來越警惕，而日本、澳洲、紐西蘭已跟進美國禁用華為設備。若華為無法走出這個困境，也牽動中國在5G之路會大大受挫，相信絕非中國所樂見。

5G涉及巨大的經濟利益，根據IHS Markit預測，到二○三五年5G可創造約十二．三兆美元的全球經濟產值，說「得5G者得天下」實不為過，誰將勝出？拭目以待。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

【更多精采內容，請見《理財周刊》959期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

ET快訊
蟒蛇遭511隻壁蝨狂鑽！痛到爬進泳池想「淹死寄生蟲」
林佳龍接交通部長！「希望為台灣貢獻一己之力」
肉搜畫面看到阿公！孫女問「戀童癖是什麼」他隔天羞愧自殺

關鍵字：理財周刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

學生有福！學貸史上最低利1.15%　台銀15日開放申請

財訊／一個人×廢商機　2019年繼續潮

商業周刊／繼光香香雞攻加拿大　另闢「美式快休閒」路線

商業周刊／廖鎮漢豪賭微風南山　行內人為何搖頭？

財訊／北富銀搶客群從炒熱轉帳業務下手

保健食品熱銷狂賣　翔宇連19個月營收破億

證交所攜手富邦證海外招商　近20家台商熱情與會

iPhone賣不動、電腦也不行了？Mac 2018年第4季出貨量下滑3.8%

理財周刊／防禦選股　鎖定兩大族群

理財周刊／中國經濟下行房市何去何從？　逐步引導「軟著陸」為上策

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

學生有福！學貸史上最低利1.15%　台銀15日開放申請

財訊／一個人×廢商機　2019年繼續潮

商業周刊／繼光香香雞攻加拿大　另闢「美式快休閒」路線

商業周刊／廖鎮漢豪賭微風南山　行內人為何搖頭？

財訊／北富銀搶客群從炒熱轉帳業務下手

保健食品熱銷狂賣　翔宇連19個月營收破億

證交所攜手富邦證海外招商　近20家台商熱情與會

iPhone賣不動、電腦也不行了？Mac 2018年第4季出貨量下滑3.8%

理財周刊／防禦選股　鎖定兩大族群

理財周刊／中國經濟下行房市何去何從？　逐步引導「軟著陸」為上策

東森購物加入黑金大戰　開賣精品咖啡豆金杯特仕版

媽忘帶鑰匙被鎖屋外　呆萌貓衝來「拉門把救援」...結局笑爆！

低總價熱席捲園區客　竹南科買氣再次點火

學生有福！學貸史上最低利1.15%　台銀15日開放申請

財訊／一個人×廢商機　2019年繼續潮

3公尺北海獅墊腳偷魚同夥把風　看門狗「汪到心虛」

女室友深夜吼男友：我多久沒生氣了！她冒「1句OS神吐槽」　網笑炸：快敲門

商業周刊／繼光香香雞攻加拿大　另闢「美式快休閒」路線

川金二會隨時宣布登場 越南新加坡是最可能地點

入棺3分鐘！日本「死亡體驗營」成潮流　逾3000人參與

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

財經熱門新聞

南投50歲大叔花100元買彩券..

春節遊日趕快先買日幣！　外銀點..

賣湯圓年賺50億　他50歲創業..

哈日族注意！日銀鐵嘴今年日圓將..

女星淪月光族圖強存錢術　靠2招..

黑暗12月！兩大金控龍頭慘賠近..

油價回神漲翻！下週大漲0.9元..

日銀前理事：日圓兌美元匯率今年..

內閣總辭財經首長多數留任

神似林真亦！財部正妹小編變網紅

郭台銘回憶首支iPhone量產

大同慘了！金管會抓到「至少2家..

一張表秒懂為何日圓會愈來愈貴

小米股價下跌　老謝：最後是小股..

更多熱門

相關新聞

質佳台股伺機反彈

美股連續崩跌負乖離大，恐慌指數飆高，市場資金湧進避險標的，美股短線強彈機率大增，台股可望連動反彈，體質好前景佳的個股值得留意。

興建12萬戶社會住宅政策之檢視

迎接2019　您準備好了嗎？

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

狗狗遭棄「餓到家具咬成木屑」死亡

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面