理財周刊／5G爭霸　掀科技冷戰

文／洪寶山(理財周刊發行人)

美國年度消費電子展CES一月八日在拉斯維加斯登場，是科技業者每年必朝聖的地方，其中5G相關應用就是今年焦點所在。從2G、3G、4G發展到5G，我們從下載一部影片要數小時、數分鐘到現在只要幾秒鐘，傳輸速度大幅飛躍，也讓我們的生活有了很大轉變。5G的重要性不只是高速行動網路而已，還號稱能支持下一代的基礎設施，也牽動著物聯網(IoT)、自駕車、智慧家庭、智慧城市等發展，可說潛在商機無窮。

在全球科技之路上，誰能制定規格誰就是贏家，一直以來這都是美國的囊中物，但現在不一樣了，中國已從山寨王國蛻變為科技大國，並爭搶全球主導權，威脅美國地位，雖然美國總統川普必須為其承諾「讓美國再度偉大」而努力，中國國家主席習近平也要實現在二○三○年躍為全球人工智慧(AI)龍頭的願景，而圓夢的關鍵技術就是5G。

財經新聞網站CNBC指出，儘管美中貿易戰中從黃豆到汽車等產品是關稅制裁目標，但5G可能才是驅動兩大經濟體貿易戰開打主因。中國的中興、華為，與歐洲的Nokia、Ericsson，這些電信設備大廠正卯足全力爭奪5G領導地位。眼看中國全速發展5G，川普政府雖以捍衛公平、國安之名義發動貿易戰，其實可能只是緩兵之計，用意在爭取更多時間和喘息空間，想辦法在5G賽跑中超前。

美國與中國打貿易戰，爭什麼？爭的就是「由誰來定義、控制5G的模型、架構和議程」。台灣5G發展又是如何？鴻海集團副總裁、亞太電信董事長呂芳銘表示，5G研發腳步反而會因中美貿易戰影響而加速。美、中連韓國、日本的5G實驗網都在加速進行。

華為財務長孟晚舟被捕喧騰一時，外媒分析，華為雖不像中興通訊般脆弱，但仍然依賴美製半導體晶片，一旦被美國制裁，對華為要稱霸5G的野心將是一大挫折。金融時報先前也報導，英國、德國對5G網路使用華為技術越來越警惕，而日本、澳洲、紐西蘭已跟進美國禁用華為設備。若華為無法走出這個困境，也牽動中國在5G之路會大大受挫，相信絕非中國所樂見。

5G涉及巨大的經濟利益，根據IHS Markit預測，到二○三五年5G可創造約十二．三兆美元的全球經濟產值，說「得5G者得天下」實不為過，誰將勝出？拭目以待。

【更多精采內容，請見《理財周刊》959期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】