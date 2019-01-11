普生去年營收年增24.27％　衝14年來新高

▲普生總經理林孟德展示P113+胜肽藥口腔系列產品。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

普生（4117）公布2018年12月合併營收達新台幣2,286萬元，年增64.13％，主要受惠檢測業務先前在部分地區，因中美貿易戰影響而有遞延至12月出貨貢獻，動能則來自普生的檢測及P113+胜肽藥兩大事業體業務拓展及銷售擴大。

普生美國臨床實驗室在2018年第四季接獲子宮頸癌基因檢測新訂單，推進來自美國營收明顯大幅成長的添翼下，帶動普生累計去年全年整體營收攀升至2.32億元，刷新自2005年以來年度營收新高記錄的優異佳績，較2017年度成長24.27％。

觀察台灣前十大死因，包括慢性肝病、肝硬化，十大癌症死亡率則涵蓋肝和肝內膽管癌等，使得國人對於慢性肝炎治療日益重視，加上2019年起C肝新藥也開始納入健保全面給付，將有利於普生檢測業務的發展環境。

普生表示，目前公司旗下A肝/B肝/C肝/D肝/HIV等檢測試劑及自動化系統檢測設備，已與台灣包括台大、成大、奇美等各大醫院、診所及捐血中心等密切合作，而myCTC循環腫瘤細胞計量監測服務也成功在去年第3季打進台灣耕莘，目前正與大陸北京合作夥伴如火如荼進行相關業務，在海外市場方面，日前也在去年第1季起陸續取得中東市場體外試劑國際標案，有望支撐普生未來2年以上營收持穩推進，貢獻普生整體營運穩健成長。

普生進一步表示，在檢測業務穩定發展的基礎下，持續打造P113+胜肽藥事業體為挹注集團營運成長的小金雞，旗下P113+胜肽藥自2014年向加拿大Pacgen Life Science Corp.取得P113蛋白藥物開發的全球獨家授權後，加速將P113+胜肽藥進行商轉化開發，在公司業務團隊積極推廣及有效控制預算下，不僅成為拉升2018年上半年集團毛利表現的重要關鍵，自有品牌oh care 歐克威爾也在台灣市場逐步打開知名度。

展望2019年，普生期待檢測業務及P113+胜肽藥兩大事業體雙引擎動能推進下，加上嚴控費用支出，力拼今年整體營運達損益兩平之目標，一方面，普生積極落實重新檢視各地區經銷商效益貢獻、並適時加強及調整銷售模式，包括爭取體外診斷(IVD)整廠技術輸出、當地製造生產與銷售的機會、擴大海外銷售市場版圖、以及IVD產品線於海外市場的銷售範圍。

再者，普生目前已成功與兩岸最大美容通路品牌業者「克麗緹娜」共同推廣P113+胜肽藥成為美容保養產品最佳原料成分，預計將在今年上半年再推出新產品進攻大陸市場進行銷售，同時普生也在全球各地積極參展，並爭取與更多大陸、香港、東南亞等海外經銷商齊力推廣oh care歐克威爾，2019年可望遞出營運逆轉的優異成績單。