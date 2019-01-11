甲骨文為提振形象　豪砸60億獲舊金山巨人隊主場冠名權

▲AT&T Park未來將更名為Oracle Park。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

據外媒報導，美國甲骨文公司（ORACLE）為提升公司形象，將砸下2億美元（約新台幣60億美元）收購美國大聯盟舊金山巨人隊主場的冠名權，冠名權將長達20年。

據《彭博》報導，知情人士透露，身為全球第二大軟體製造商的甲骨文為了提升公司形象，而砸下2億美金買下美國大聯盟舊金山巨人隊主場的冠名權，目前該球場名為AT＆T 球場（AT＆T Park），據了解未來將更名為甲骨文球場（Oracle Park），冠名權長達20年。

該場館於2000年啟用，為美國大聯盟舊金山巨人隊的主場，舊稱太平洋貝爾球場（Pacific Bell Park）和SBC球場（SBC Park），2006年更名為AT＆T 球場（AT＆T Park），這兩次更名都是因為原先的贊助商與其他公司合併，冠名權就由新公司承接。

而其實甲骨文公司早在2006年就取得奧克蘭－阿拉米達郡競技場體育館（Oakland-Alameda County Coliseum Arena）10年的冠名權，冠名為甲骨文體育館（Oracle Arena），目前為金州勇士隊主場。

近年美國職業運動的冠名協議愈來愈多，像是摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）就取得舊金山新的大通中心（Chase Center）的冠名權，預計未來的20年，每年要支付1500至2000萬美元，而這座球場將從明年的球季開始成為金州勇士隊的主場。巴克萊銀行（BARCLAYS）也以4億美元買下布魯克林籃網隊未來20年的主場冠名權。