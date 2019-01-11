台指期回神跳空漲破9700點關卡　3大期指一片紅通通

▲美股連續5個交易日走揚，台指期拉回修正後重返9700點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰開啟第二輪談判，市場關注最新進度，推升美國股市連續5個交易日收高，其中道瓊工業平均指數大漲122點，也讓日、韓股同步走高，台指期今（11）日一開盤漲逾80點，隨即重返9700點關卡，電子期指、金融期指力守紅盤之上。

美股在零售股及航空股賣壓沉重下，盤中一度下挫，不過最後全數翻紅收場，推升美股連5個交易日收紅，其中道瓊工業平均指數終場上漲122.8點，漲幅0.51%，收在24001.92點；那斯達克指數也漲28.99點，漲幅0.42%，以6986.07點作收；標準普爾500指數收高11.68點，漲幅0.45%，收報2596.64點；費城半導體指數尾盤也上揚11.56點，漲幅0.97%，收1201.4點。

股期雙市昨天拉回修正，台股呈現量縮整理格局，盤中遇到季線反壓，指數回到盤下整理，所幸尾盤電子、金融股率先翻紅，終場下跌17.62點，收在9720.69點，成交值874.31億元，三大法人合計賣超1.21億元，自營商買超4.26億元，投信買超1.98億元，外資及陸資賣超7.45億元。

台指期周四開低震盪，3大期指均呈現逆價差，終場下跌15點，以9694點作收，摔下9700點關卡。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1917口至2萬3015口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2437口至4萬7243口。