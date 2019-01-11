小米股價持續下探　謝金河：最後仍是小股民吃虧

▲小米創辦人雷軍。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河10日在臉書以「小米股價跌到雲深不知處」為題表示，小米當初以每股17港元掛牌上市，甚至一度飆上22.2港元，但近期股價只剩9.44港元，距上市最高價已腰斬以上，他認為，這樣的狀況顯露出，在新經濟狂熱下的小股民，只淪為墊底、抬轎的角色，永遠是最大的輸家。

謝金河表示，去年小米以每股17港元掛牌上市，股價更是一度衝至22.2港元，但沒多久就一路下探至11.4港元，而近期小米禁售期解除，投資人紛紛搶著脫手，股價再殺一波，僅剩9.44港元，較上市最高價已腰斬以上。為了增加投資人信心，雖然小米創辦人雷軍已經表明自己的持股將不會脫手，但仍擋不住這股跌勢。

謝金河指出，去年初，中國大陸的獨角獸企業最後都會變成吃角子老虎，除了虧損逐漸擴大外，最重要的是大股東從A輪、B輪到C輪幾乎都是同一批投資機構，大家想的都是要趁股票上市套現，但最後最吃虧的還是股市投資人。看看去年上市的易鑫和雷蛇，股價都下跌逾7成，美團起初以72港元掛牌，如今也跌到40.5港元，其他像是華興資本、平安好醫生、眾安在缐等，表現更是慘。

謝金河認為，去年前三季小米浄利達28.81億人民幣，光雷軍個人分紅就近百億人民幣，由此可見，在新經濟狂熱下的小股民，最終只能淪為墊底、抬轎的角色，永遠是最大的輸家。眾人眼中高不可攀的賺錢捷徑，如今原形呈現在大家眼前。