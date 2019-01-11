華為哭哭　挪威政府考慮加入抵制5G技術

▲中國大陸電信巨擘華為。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，位於北歐的挪威也傳出計畫要仿效部分西方國家對華為進行抵制，不讓華為投資該國5G技術的基礎設施。

從去年開始，以美國為首的多個盟國和電信商開始以使用中國大陸電信巨擘華為的產品恐產生國安危機為由，對華為展開抵制行動，且加入抵制的國家和電信商持續增加。據《路透社》報導，挪威司法部長在9日表示，該國計畫要效法部分西方國家，阻止華為投資該國5G技術的基礎設施。

全球各國都在準備進入5G技術的新時代，挪威也不例外，據了解，該國政府正積極討論各種措施，以降低電信業的潛在風險。由國家控股的挪威電信（Telenor）和其競爭對手Telia目前在挪威當地都是使用華為所生產的4G設備，且正在實驗性的5G網路中測試華為設備。

但挪威司法部長Tor Mikkel Wara向路透表示，「我們與美國和英國有著同樣的擔憂」他表示，美國和英國對華為展開的措施將是該國考慮的一部份。華為挪威分公司的網絡安全官Tore Orderloekken表示，「挪威客戶對我們有很高的安全要求，我們將繼續保持開放透明，對我們的設備進行更廣泛的測試和認證，以證明我們能在挪威提供安全的5G產品。」