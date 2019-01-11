蘋果股價不被看好　經理人：因為iPhone售價太高了

▲對沖基金經理人Dan Niles認為，iPhone賣太貴將在今年衝擊蘋果股價。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

據外媒報導，對沖基金經理人Dan Niles表示，對美國蘋果公司（Apple）來說，他們面臨的困境不只中國市場，他警告，iPhone的售價過高，將會是今年蘋果股價進一步下探的催化劑，但華爾街普遍都忽略了這項風險。

據CNBC報導，AlphaOne資本管理合夥人Dan Niles 9 日表示，iPhone的銷售確實出現放緩，因為中國大陸人均GDP僅有1萬美元，印度人均GDP更只有2000美元，在樣的狀況下，要在這樣的市場銷售一支售價1000美元的iPhone是不可行的。

此外，Dan Niles認為，若是蘋果的設備銷售持續不振，最終將會導致其服務業務受到影響，例如，若實體設備沒銷售更多出去，延長保固服務AppleCare、串流音樂服務Apple Music等都變得難以推動，「蘋果將失去市佔，最終打擊自己的服務業務。」

本月初蘋果首度發布獲利預警，認為美中貿易戰已經嚴重影響到該公司獲利，蘋果股價也因此下挫逾10％，雖然之後股價有出現反彈，但過去三個月中，蘋果股價仍下跌了29％。Dan Niles表示他對蘋果公司的聲明沒有很意外，他在去年8月警告過貿易戰可能帶來的衝擊，因此他質疑蘋果執行長庫克為何等了這麼久才想解決問題。