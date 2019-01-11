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女星圖強存錢術！公主淪月光族　她靠2招留住錢

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圖文／鏡週刊

兒時父母離婚，藝人李芳瑜從千金變平民，她從高中就開始四處打工賺錢，卻養成賺多少花多少的惡習，直到30歲驚覺自己沒錢沒房，才開始強迫自己把收入一點一滴存起來。

 

藝人李芳瑜自喻是工作狂，產後才剛做完月子就立刻回到工作崗位，舉凡旅遊、血拚、時尚話題等節目都看得到她的蹤影，雖然鏡頭前談的都是花錢享樂之類的事，但私底下的她，卻很懂得存錢做盤算，原來她曾是收入花光光的月光族。

演藝圈的收入雖高，但李芳瑜的物欲也不小，「小時候媽媽都說，這不能買，那不能買，等自己開始賺錢後，就變得毫無忌憚地亂買。」她透露，小時候住花蓮，爸爸是五星級飯店的總經理，生活不愁吃穿，但自從爸媽離婚後，她跟著媽媽搬回台北，生活一度很辛苦，而這份不安全感造就她愛工作的個性，可惜的是並沒有因此控制住物慾。

直到30歲時，李芳瑜眼看週遭朋友有人買房、有人結婚生子，自己卻沒錢也沒男友，這才讓她下定決心正視財務，而第1步自救計劃就是買房，痛定思痛把錢存進房子裡。

除了房產外，她第2步是將錢鎖進短年期的美元儲蓄險裡，「我年繳1萬美元、繳6年，在美元匯率還是29元時進場換匯，賺到利息也賺到匯差，加上保費優惠，年報酬率有6、7％。」這樣強迫存錢的方式，她也推薦給常一起上節目的藝人汪詩敏，「以前保險從來不在我的規劃裡，但聽她分享短年期的儲蓄險優點，我也覺得比銀行定存好，是不錯的存錢方式。」

李芳瑜理財小檔案
  • 出生：1980年
  • 學歷：淡江大學機械學系
  • 經歷：模特兒、主持
  • 理財方式：強迫買房、用儲蓄險鎖住錢財


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