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賣冷凍湯圓年賺50億　他50歲辭醫生創業登上富比士富豪榜

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▲▼ 三全集團董事長 。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 三全集團董事長陳澤民 。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

50歲那年，當大多數人不再考慮打拼時，陳澤民卻偏偏辭掉河南省鄭州市第二人民醫院副院長的職務，告別了從事30年的醫生職業下海創業。從1990年大陸第一顆冷凍湯圓誕生，到現在三全擁有400多種產品，他僅用了20多年時間，更以17億人民幣身價登上富比士富豪榜。

綜合陸媒報導，陳澤民出生於河南的一個貧困家庭，小時候的他被迫練就了不怕吃苦​​的性格，他深知只有勤奮和勞動才能改變貧窮的命運，十幾歲就出去撿回收和到工地打零工，後來學會了理髮，還兼職在農村幫農民剪頭髮，學校畢業後的他成為了一名外科醫生，而在工作之餘的時間喜歡做一些科技發明。

1989年，在單位工作了二十多年、已經快50歲的陳澤民，決定辭掉醫生工作去做自己喜歡的事，陳澤民成立了「三全冷飲部」，他去借了一些錢做起冷飲生意賣冰淇淋，包括機器安裝、水電裝修、宣傳都是他自己一手包辦，創業之初剛好是在夏天，可說是如魚得水，生意非常不錯。

但很快地，他注意到冷飲行業會受到季節的變化而影響銷售，在冬季銷量大幅下降。而在此之前，他和妻子學會了做湯圓和米香等特色食品，吃過他做的湯圓的人都讚不絕口，因此，他憑藉著這項本領又做起了湯圓

為了推銷產品，陳澤民每天踩著三輪車就到市場上現做現賣，通過辛勤的付出，生意還算穩定，不過當時的他並不就此滿足，他想擴大生意、讓更多的人能吃到他的湯圓。

▲▼ 三全集團董事長 。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 陳澤民一開始販售手工湯圓現賣，後來才受啟發製造冷凍湯圓 。（圖／翻攝自百度百科）

在一次偶然的機會下，陳澤民看見哈爾濱當地人會把吃不完的餃子放在戶外冰凍存儲，受此啟發，他決定嘗試將湯圓冷凍，自此開創了億元的冷凍食品生意，也讓他得到了「中國速凍食品創始人」頭銜

隨後，陳澤民創辦了公司，建立了第一條冷凍湯圓生產線，短短幾年時間，產品在好幾個城市建立了銷售通路，正式打開市場。隨著不斷擴張，很多商家盯上了這份商機，模仿者不斷湧現，讓三全食品遭遇了殘酷的價格戰，但陳澤民不為所動，依舊維持著品質，以穩重的步伐向著高標準邁進，因此慢慢得到消費者青睞，也逐漸獲得市場知名度，到了90年代，工廠的日產量達到了三十噸，在行業中脫穎而出。

此後，他又相繼開發了水餃、餛飩、包子、粽子等一系列產品，先後研製了40多品項、一百多個單品，涵蓋了不同地區主流的早餐與點心

2008年，三全集團正式上市，隨後陳澤民退居二線，將經營權交於年輕的管理團隊。他解釋「因為公司已經進入現代化管理軌道」。近幾年三全更開始線上布局，在多個電商品台上架銷售，還大力拓展超商和生鮮超市等通路，伴隨諸多轉型升級策略，年銷售收入超過五十億元。

陳澤民靠賣小小的湯圓身家達到數十億，也讓其登上百富榜，2008年，他以17億人民幣身價登上富比士富豪榜。對於自己的成功，他曾這樣總結：「搞什麼事都要專注，什麼大事都是從小做起、從基層做起，一點一點，不要貪大求洋，不要好高騖遠。也許有人說我是保守，但是我說最關鍵的是持久。」

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關鍵字：中國,大陸,富豪,創業,飲料,冷凍湯圓,湯圓

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