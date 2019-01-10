訂單遞延至2019年　全宇-KY去年12月營收年減24.28%

▲全宇生技董事長彭士豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者姚惠茹／台北報導

全宇-KY（4148）受到施肥淡季與國際棕油價格大跌等多元外在環境因素影響，致使有些訂單遞延至2019年，2018年12月營收合併營收為0.93億元，較去年同期減少24.28%，去年全年營收約26.92億元，年增19.9％。

全宇指出，自2018年起，棕油價格持續走弱主因來自於國際庫存過高，導致市場供需失衡，影響油價走弱。然印尼政府已宣布增加國內生質柴油使用的比重，可加速去化棕油庫存，使國際棕油價格回升，全宇整體營運未來可望逐漸恢復穩定。

除了油棕產業外，全宇自去年起，已將施用作物範圍擴及至水稻、香蕉、橡膠等其他經濟作物，受到此次棕油價格波動及多重外在因素之影響，未來將持續擴大全宇微生物生化複合肥在其他作物的使用，以期分散單一作物帶來的營運風險。

在微生物肥料市場，全宇已有位在西馬與東馬的三個廠，同時公司已確立跨足印尼市場計畫，預計在今年2019年底完工，印尼廠年產能約10萬噸，將會是公司搶攻印尼此全球最大油棕種植市場的重要關鍵，全宇在印尼積極佈局通路，待印尼廠正式量產後，將立即帶動公司營運增長。

除本業市場持續擴展，全宇去年已經開始有來自非農廢廢棄物處理的貢獻，今年油棕廢渣處理業務，預計將在今年2019年，也會開始有營收貢獻，主要是油棕種植園生產棕櫚油過程中，所剩下的果渣廢棄物製作為生物疫苗，同時可協助農民在作物疾病預防的問題，並可成就廢棄物循環利用以達市場價值最大效益化，且完全符合馬國政府及全球國家積極鼓勵的「循環經濟」政策方向。