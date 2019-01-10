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影／世界看景氣從樂觀變保守　長期看好8吋晶圓

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記者周康玉／新竹報導

世界先進今（10）日舉行愛心餐會，對於中美貿易董事長方略指出，儘管對於今年景氣有不確定，從審慎樂觀轉變為審慎保守，但對於技術產能開發還是會繼續，不會因為短期的不確定，就放緩腳步，對8吋晶圓長期需求看好。

方略表示，對於2019年景氣看法，已經從六個月前的樂觀，轉變為審慎保守，他坦言，由於中美貿易摩擦仍在進行式，還在「風頭上」，未來方向還不是很清楚。

然而儘管面對大環境的不確定，世界先進對原定的投資計畫不會改變。先前法人預估，世界先進今年資本支出將一舉跳升80%，從20億元增加至36億元，方略表示，對於詳細數字無法評論，但整個趨勢來看，過去宣布的投資都會繼續進行，對於8吋晶圓的需求長期更是看好。

看好8吋晶圓長期需求，方略表示，主要是因為驅動IC、電源管理、分離式元件等三大區塊帶動。其中，在分離式元件式已經很久遠的技術了，長達40~50的成熟技術，但過去在1970~1980年代的IDM廠所使用的設備，並沒有隨之升級，因此這些IDM廠也都會釋出訂單。

對於台積電日前透露正在蓋8吋晶圓廠，是否會排擠到世界先進的8吋晶圓市場？方略表示，不評論特定廠商，僅表示擴散式金氧半元件製程（BCD）是公司的成長重點，會提供最有競爭利的技術，會積極做這塊。

面對中美貿易摩擦持續，方略指出，世界先進應變的方式，是先把自己能掌握的先把握，「先在家把身體鍛鍊好」，包括更積極的技術開發，以及爭取訂單。其中，大面板的驅動IC絕對會持續投資，絕對的保持領先地位。

▼世界先進董事長方略。（圖／記者周康玉攝）

▲▼世界先進董事長方略 。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：世界先進,尾牙,獎金,方略,晶圓,8吋晶圓,愛心餐會

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