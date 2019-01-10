影／好幸福！世界先進尾牙一人發一萬元　董座大秀歌藝　

記者周康玉／新竹報導

晶圓代工世界先進（5347)）今（10）日上午舉行一年一度的愛心餐會，晚上則舉行第二場員工尾牙，董事長方略在愛心餐會中高歌，也預告將比照日前（1/7）第一波尾牙，每人加發一萬元獎金，總計發出5000萬元。

儘管半導體去年第四季面臨景氣反轉，12月營收持平來到25.95億元，月增0.4%；然而世界先進去（2018）年全年營收達289億元，年增16.13%，創下歷史新高紀錄。

方略在尾牙中宣布，為了感謝同仁下半年努力，職等34及以下員工共5000人，每人加發1萬元獎金，總計發出5000萬元。由於員工人數多，尾牙分成三個場次舉行。

就在世界先進舉辦第二梯次的尾牙這天，也同時是世界先進一年一度的餐會，一共邀集華山、伊甸、老吾老等五個基金會，及基金會學員一同共進午餐；並且集結公司同仁捐款共260萬元，全數捐給五個基金會。

方略還在愛心餐會中大秀歌藝，一連唱了三首，包括雙人枕頭、愛拚才會贏、用心良苦等，國台語雙聲道都精通，台上的婆婆媽媽都忍不住跟著手足舞蹈當起伴舞，場面溫馨熱鬧。

方略表示，世界先進從2013年就開始舉辦愛心餐會，希望能夠藉由餐會，讓這些弱勢的孩童們溫暖的感覺，而不只是冷冰冰的把錢轉到他們帳戶而已，強調這活動以後會一直辦下去。

▼世界先進董事長方略在愛心餐會中開唱。（圖／記者周康玉攝）

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