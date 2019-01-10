月薪2萬「年掏32K買制服」！配色超靈堂…員工氣炸：像金童玉女

▲原PO年掏32K買公司制服，怒轟今年夏天設計的像是金童玉女，「醜到靠北」。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「老娘辛苦賺的血汗錢花在這種鬼地方！」不少行業都會規範員工統一穿著制服，但卻有名女網友在臉書爆怨公社PO文，表示公司每年都要換4套新制服，不但要自費年付3萬2，且今年夏天的制服還「醜到靠北」，跟擺放在往生者靈堂的「金童玉女有87分像」，氣得她直問「這樣合理嗎？」

原PO表示，自己是從事美髮、精油理療行業，並非是禮儀業；而公司規定員工必須穿著制服，且每年都會換4套，還要求員工自費購買，價錢1套1萬、2套1萬6，等於每年都必須砸下3萬2千元買制服。

「媽的，我1個月也才賺2萬多塊！」原PO怒批，自己薪水不高，甚至2個月花下來的伙食費都還不到1萬元，但卻要花3萬2買制服，而且還是「年年買」；更令她不解的是，這次的制服樣式「真的醜到靠北」，「冬天冷得要死，制服也是短裙，今年夏天的還跟金童玉女有87分像！馬的，看到老娘辛苦賺的血汗錢花在這種鬼地方，真的很心疼！By the way，我不是禮儀業，雖然真的很像！」

網友看完超靈異配色的詭異制服後，紛紛跟著砲轟「這種制服又不是知名品牌，醜死了，還要1萬，店家坑很大」、「這公司你還做得下去也是滿厲害的，是我買都不買，直接梨直」、「臉塗白一點，腮紅抹紅一點，每天在店裡走動就好」、「居然神雷同，笑死，公司在想什麼啦」、「我們以前換制服都是公司出錢耶」、「這種不抱怨真的會憂鬱耶」、「1套1萬？到底哪來的價值，這種500我都不買！」

事實上，根據勞動部於民國89年函釋，「若制服係雇主為事業經營之目的，強制勞工於提供勞務之場所或提供勞務之當時所為必要之行為，其費用應為勞務成本或職工服務之一部分，要求勞工負擔或分擔成本，顯不妥當。」勞動部指出，制服費用為勞務成本或職工福利的一部份，雇主不應要求員工負擔；且若員工離職前為依規定繳回制服，致使雇主損失，應循民事訴訟途徑求償，不得直接自勞工薪資扣除。