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駕駛恐懼症找上你　通勤上路心驚慌　醫師：空間恐懼症的一種

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▲衛福部台南醫院精神科顏嘉男醫師說駕駛恐懼症，是屬於空間恐懼症的一種，民眾如有問題可求助精神科或身心科專科醫師，以獲得治療改善。（圖／記者林悅翻攝）

▲衛福部台南醫院精神科顏嘉男醫師說駕駛恐懼症，是屬於空間恐懼症的一種，民眾如有問題可求助精神科或身心科專科醫師，以獲得治療改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名55歲張先生每當需要搭乘飛機、火車、巴士等大眾交通工具時，會出現極度害怕、恐慌，同時也有胸悶、心悸等症狀，為了避免出現上述不舒服，張先生不得不犧牲許多社交生活的機會，他對此深感困擾，因此至身心科就醫，經檢查診斷為「駕駛恐懼症」。

衛福部台南醫院精神科顏嘉男醫師說另一名50歲的王先生在台南市開設包包皮件專賣門市，因為業務關係，長期需要往返高雄、台南送貨，近幾個月發現開車上高速公路時，會感到特別緊張，甚至出現胸悶、心悸、呼吸困難等症狀，尤其在某些空曠、遼闊路段特別嚴重，為了避免出現這些症狀，王先生只好改開平面道路，對工作造成很大影響。

顏嘉男醫師表示「恐懼症」，是一種對某種特定情境或是特定物體產生非常不合理的極度害怕，即使病人也知道這種令人害怕的物體、情境並沒有危險。常見的恐懼症以害怕動物或昆蟲居多，例如蜘蛛、蟑螂、蜈蚣或老鼠、鳥類、貓；其次是某些自然情境，如懼高、怕黑等；第3種是某種特殊情境如打針、看牙醫等，病人也會感到非常害怕。此外，還有兩種較複雜的恐懼症，第1種是社交恐懼症，病人會對參加社交場合或是要公開上台感覺特別不安；第2種是空間恐懼症，病人會在某些情境感到非常害怕逃脫困難，像是在高速公路上駕駛，搭乘飛機等交通工具、坐雲霄飛車、開車通過橋梁隧道等。

　駕駛恐懼症（Driving Phobia）是屬於空間恐懼症的一種，常見的原因有兩種，第1是過去曾發生過危險駕駛事故，噵致造成創傷壓力症候群；第2是患者本身有空間恐懼症。如開車在高速公路上或是塞車在車陣中，病人會出現恐慌發作或極度害怕，感到極度不安、害怕、心悸冒汗、擔心失控不安全的感覺，致使病人以逃避駕駛來避免上述症狀出現，這對生活品質造成顯著影響。

顏嘉男醫師說無論是哪種情況，碰到時要保持冷靜；此外，就醫只要經過適當的認知行為治療、訓練放鬆的技巧及藥物治療，通常治療效果皆可達到相當程度的改善，民眾如有這些問題困擾，請求助精神科或身心科專科醫師，以獲得妥適治療來改善病情。

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關鍵字：駕駛恐懼症,通勤,驚慌,空間恐懼症

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