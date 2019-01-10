　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

黑暗12月！兩大金控龍頭慘賠近百億　15家金控整年賺不到3000億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 金控12月獲利跟2018年獲利情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲金控12月獲利跟2018年獲利情況。（圖／記者戴瑞瑤、吳靜君製表）

記者戴瑞瑤、吳靜君／綜合報導

15家上市櫃金控12月份獲利陷入低潮！最令人震驚就是一向表現優異的兩大龍頭金控國泰金、富邦金，2018年12月都出現鉅額虧損，富邦金虧損高達50億元最慘，國泰金也虧41.2億元，另包括新光、元大、台新、開發都虧損，15家金控12月虧損總計達65.15億元，讓2018年金控全年賺不到3000億元。

2018年下半年新台幣大幅升值，讓金控旗下壽險業避險成本暴增，因此2018年12月虧最慘的3大金控都是旗下擁有大型壽險公司的金控。加上2018下半年中美貿易戰、美國升息等國際因素，讓市場波動劇烈，造成可實現獲利大幅減少。15家金控單月稅後盈餘從11月的115.19億元，12月出現單月虧損65.15億元，2018年金控累計稅後盈餘不到3000億元。

12月單月最慘的就屬兩大龍頭金控。富邦金控12月虧損高達50.6億元，是所有金控單月虧最慘的，這也是富邦金7年來首次出現單月虧損。富邦金表示，除了因為獲利引擎之一的富邦人壽12月虧損高達55億外，也跟12月增提30億外匯價格變動準備金有關，因此出現單月虧損。

同樣作為金控龍頭的國泰金，12月單月虧損也高達41.2億元，也是因為旗下獲利引擎之一的國泰人壽獲利失靈。國泰金表示，12月份市場波動大，國壽沒有實現獲利，且台美利差持續擴大，也導致壽險避險成本大幅增加，才出現單月虧損。

雖然兩大金控龍頭12月都慘虧損，但國泰金2018年稅後盈餘仍有525.7億元，仍位居金控龍頭寶座；富邦金2018年稅後盈餘480.4億元，也排名第二。但獲利王寶座仍由富邦金拿下，2018年富邦金每股盈餘(EPS)達到4.55元，贏過國泰金4.01元。

而獲利一向穩定的台新金，12月竟意外出現虧損，也跌破大家眼鏡，台新金12月單月稅後虧損2.52億元，累計2018年全年稅後盈餘129.3億元、年減1.07%。台新金指出，主要是對普天集團應收帳款承購業務損失10億元，加上12月淨手續費收入與投資收益減少3億元。

另外，新光金、元大金、開發金也都在12月出現單月虧損。新光金在11月就已經出現虧損38.53億，是所有金控中最早出現虧損的，12月繼續受到旗下新光人壽大幅虧損30.48億元影響，虧損達24億元。

第一金則在12月獲利則減少不少，稅後純益8.52億元，較11月的11.09億元減少，累計每股稅後純益為173.32億元，每股稅後純益1.4元。第一金12月獲利較11月減少的因素，是因為貸款提存較多，整體得獲利穩健，淨利息收益、手續費都較11月增加，金融交易利得則受惠於債券及其他處分評價收益增加，月增14.7%，達7.26億元。

但仍有表現不錯的金控，12月以兆豐金賺15.7億表現最優異。兆豐金2018年擺脫被美國處分的陰霾，去年稅後純益達到281.54億元，每股稅後純益2.07元，創下近3年來的新高。

玉山金2018年12月稅後盈餘11.5億元，2018年全年稅後盈餘170.99億元，較去年同期成長15.9%，再創歷年同期新高，EPS為1.58元。玉山金表示，主要子公司玉山銀行，以跨境及數位平台帶動整體業務穩健發展，利息、手續費及投資收入均持續成長。

2018年金控每股盈餘排名，分別是富邦金4.55元、國泰金4.01元、兆豐金2.07元、中信金1.85元、元大金1.59元、玉山金1.58元、第一金1.4元、華南金1.26元、合庫金1.24元、台新金1.09元、新光金0.87元、永豐金0.84元、國票金0.72元、日盛金0.71元、開發金0.54元。

ET快訊
「這群人」他求婚成功了！北海道下跪痛哭

關鍵字：金控,獲利,2018獲利

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

黑暗12月！兩大金控龍頭慘賠近百億　15家金控整年賺不到3000億

XR帶衰！和碩12月營收大減四成　緯創逆勢增12%

鴻海2018年全年營收近5.3兆元　創歷史新高紀錄

農曆年假搶赴日旅遊商機　永豐銀海外刷卡回饋最高3%

台股第4季大戶落跑逾2成　中實戶單季也狂減逾2000人　

108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

大立光Q4毛利率失守7字頭　因應新產能持續招工

過年氣價中油暗示維持穩定　學者批打亂秩序

外銀現金回饋神卡變更好用！　1元回饋金可以換2哩程

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

黑暗12月！兩大金控龍頭慘賠近百億　15家金控整年賺不到3000億

XR帶衰！和碩12月營收大減四成　緯創逆勢增12%

鴻海2018年全年營收近5.3兆元　創歷史新高紀錄

農曆年假搶赴日旅遊商機　永豐銀海外刷卡回饋最高3%

台股第4季大戶落跑逾2成　中實戶單季也狂減逾2000人　

108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

大立光Q4毛利率失守7字頭　因應新產能持續招工

過年氣價中油暗示維持穩定　學者批打亂秩序

外銀現金回饋神卡變更好用！　1元回饋金可以換2哩程

B2吃到7樓覓食攻略！逛微風南山前先拿「小銀本」吃貨地圖

人氣熊貓「香香」6月滿2歲需歸還中國　日本：希望能延期

超商福袋預購失敗！奧客狂嗆「你們太遜了」　店員無奈：我們該死

南市連續4年懸浮微粒PM10　大幅低於空品標準

打錯檔！女三寶秒撞斷護欄墜河　車上4童嚇大哭　貨車司機急跳河救

安倍晉三釋善意放棄領土爭議索賠權　俄外交部反批影響輿論

黑暗12月！兩大金控龍頭慘賠近百億　15家金控整年賺不到3000億

中職／桃猿校園巡迴前進成功國小　菜鳥10日桃園開練

兒子「噴泉般吐奶」…出生15天當小天使了！媽淚崩：終究是奢望

故意錯開柯文哲？朱立倫：那我不就故意跟馬英九一起唱歌嗎

財經熱門新聞

哈日族注意！日銀鐵嘴今年日圓將..

曾請中韓大咖代言飲料賺翻　如今..

日銀前理事：日圓兌美元匯率今年..

油價回神漲翻！下週大漲0.9元..

慘! 華映再跌停一張500元有..

春節遊日趕快先買日幣！　歸納今..

錢進來、發大財！2019旺到怕..

南投50歲大叔花100元買彩券..

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

開放了　悠遊卡可買彩券

宏碁去年12月營收年增4.1%..

東和鋼鐵執行長侯王淑昭逝世　享..

赴日買電器　貨物稅課徵鬆綁

更多熱門

相關新聞

5大壽險12月狂賠逾150億元　富邦人壽虧55億最慘

2018年12月可以說是壽險業最黑暗的一個月！5大壽險公司12月都出現大幅虧損，總共單月虧損達151億元，創下2018年獲利最差的一個月。其中兩大壽險龍頭國泰人壽、富邦人壽在12月都超過45億虧損，又以富邦人壽最慘。

台灣人壽全年獲利近83億小幅衰退

金控尾牙登場　送車賞員工

消費者信心下滑　ASOS銷售成長遭衝擊

金融業全年獲利　顧立雄預估可達2017年水準

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！

科學家：收到15億光年外太空訊號

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面