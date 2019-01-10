黑暗12月！兩大金控龍頭慘賠近百億　15家金控整年賺不到3000億

▲金控12月獲利跟2018年獲利情況。（圖／記者戴瑞瑤、吳靜君製表）

記者戴瑞瑤、吳靜君／綜合報導

15家上市櫃金控12月份獲利陷入低潮！最令人震驚就是一向表現優異的兩大龍頭金控國泰金、富邦金，2018年12月都出現鉅額虧損，富邦金虧損高達50億元最慘，國泰金也虧41.2億元，另包括新光、元大、台新、開發都虧損，15家金控12月虧損總計達65.15億元，讓2018年金控全年賺不到3000億元。

2018年下半年新台幣大幅升值，讓金控旗下壽險業避險成本暴增，因此2018年12月虧最慘的3大金控都是旗下擁有大型壽險公司的金控。加上2018下半年中美貿易戰、美國升息等國際因素，讓市場波動劇烈，造成可實現獲利大幅減少。15家金控單月稅後盈餘從11月的115.19億元，12月出現單月虧損65.15億元，2018年金控累計稅後盈餘不到3000億元。

12月單月最慘的就屬兩大龍頭金控。富邦金控12月虧損高達50.6億元，是所有金控單月虧最慘的，這也是富邦金7年來首次出現單月虧損。富邦金表示，除了因為獲利引擎之一的富邦人壽12月虧損高達55億外，也跟12月增提30億外匯價格變動準備金有關，因此出現單月虧損。

同樣作為金控龍頭的國泰金，12月單月虧損也高達41.2億元，也是因為旗下獲利引擎之一的國泰人壽獲利失靈。國泰金表示，12月份市場波動大，國壽沒有實現獲利，且台美利差持續擴大，也導致壽險避險成本大幅增加，才出現單月虧損。

雖然兩大金控龍頭12月都慘虧損，但國泰金2018年稅後盈餘仍有525.7億元，仍位居金控龍頭寶座；富邦金2018年稅後盈餘480.4億元，也排名第二。但獲利王寶座仍由富邦金拿下，2018年富邦金每股盈餘(EPS)達到4.55元，贏過國泰金4.01元。

而獲利一向穩定的台新金，12月竟意外出現虧損，也跌破大家眼鏡，台新金12月單月稅後虧損2.52億元，累計2018年全年稅後盈餘129.3億元、年減1.07%。台新金指出，主要是對普天集團應收帳款承購業務損失10億元，加上12月淨手續費收入與投資收益減少3億元。

另外，新光金、元大金、開發金也都在12月出現單月虧損。新光金在11月就已經出現虧損38.53億，是所有金控中最早出現虧損的，12月繼續受到旗下新光人壽大幅虧損30.48億元影響，虧損達24億元。

第一金則在12月獲利則減少不少，稅後純益8.52億元，較11月的11.09億元減少，累計每股稅後純益為173.32億元，每股稅後純益1.4元。第一金12月獲利較11月減少的因素，是因為貸款提存較多，整體得獲利穩健，淨利息收益、手續費都較11月增加，金融交易利得則受惠於債券及其他處分評價收益增加，月增14.7%，達7.26億元。

但仍有表現不錯的金控，12月以兆豐金賺15.7億表現最優異。兆豐金2018年擺脫被美國處分的陰霾，去年稅後純益達到281.54億元，每股稅後純益2.07元，創下近3年來的新高。

玉山金2018年12月稅後盈餘11.5億元，2018年全年稅後盈餘170.99億元，較去年同期成長15.9%，再創歷年同期新高，EPS為1.58元。玉山金表示，主要子公司玉山銀行，以跨境及數位平台帶動整體業務穩健發展，利息、手續費及投資收入均持續成長。

2018年金控每股盈餘排名，分別是富邦金4.55元、國泰金4.01元、兆豐金2.07元、中信金1.85元、元大金1.59元、玉山金1.58元、第一金1.4元、華南金1.26元、合庫金1.24元、台新金1.09元、新光金0.87元、永豐金0.84元、國票金0.72元、日盛金0.71元、開發金0.54元。