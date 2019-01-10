「我們同病相憐」孤獨富翁花2000元幫贖身　還登報找人領養「鵝子」

圖文／鏡週刊

這不是謝天福（化名）第一次登報徵人。2013年，他也在報紙上刊登過一則「可愛白鵝免費送人，有愛心耐心不殺牠」的啟事。內文說，這隻白鵝是鄰居準備中元普渡祭祀之用，即將被殺掉，於是花2,000元買下，要送給有愛心的人撫養。

「有一天我聽到怪叫，原來是隔壁一隻白白胖胖的公鵝，我那時住內壢7樓，就跑去按電鈴，拜託鄰居不要殺。我登報紙，找人認養這隻鵝，登一個禮拜，最後找到一位工讀生，她說小時候有一直鵝被外婆殺掉，很傷心哭了好幾天。她領養後，可能因為鵝叫很大聲，食量很大，大便又很臭，造成困擾，又被送回來。我把鵝帶到苗栗山上的土地養，還準備給牠洗澡、喝水的大水桶。」

當時有電視台採訪謝天福，影片中，他對鵝感情很深，會對牠說話：「來，阿公抱抱。」

但3年前，那隻鵝不見了。「我想可能是被人偷走，或是被鬣狗咬死了，但我還是把水桶裝滿水，每天盼望牠回來。」我們隨謝天福到苗栗山上空地的時候，水桶已經乾枯，收起在一旁。

旁邊還有紅磚塊堆成的「鴿子之墓」，原來老翁心地善良，路上見到貓狗等小動物屍體，都會幫忙收屍掩埋。「這隻鴿子在內壢被車子壓死，眼睛突出來，腸子從屁股流出來，死狀很慘。我看很可憐，就把它帶來這裡埋葬。2、3天後我夢見一個白衣小姐，眼睛瞎掉，端一盤鳥蛋要給我吃，我想牠是要報答我對牠的埋葬之恩。」

奇蹟出現了，謝天福高興地說，時隔3年，去年8月，那隻鵝又出現在他位於苗栗火車站的租屋處附近，過程宛如童話一樣神奇。「有一次我餵一隻流浪狗吃肉包，牠不吃，帶著我跑到一間有錢人的別墅前，裡面有花園有池塘，池塘邊有3隻鵝，我認出其中一隻就是我丟掉的那隻鵝。為什麼認得出來？因為以前牠右邊翅膀被野狗咬到，翹起來，所以我認得出來。牠也認得我，牠跟我點頭，一直跟我要東西吃。」謝天福心想，那隻鵝跟自己一樣到處流浪，應該是在山上被人「偷」走，但是因為太難養，又被送到有錢人家。

我們跟謝天福開著車去看那隻鵝，時隔3年，兩地相距數10公里。謝天福在車上嘿嘿笑：「說起來好像天方夜譚喏！沒有人會相信。」到了池塘邊，3隻鵝都衝過來對著我們點頭擺尾，要東西吃。其中唯一一隻白鵝確實右邊翅膀翹起，羽毛有些稀疏。

謝天福說，當初覺得自己與白鵝同病相憐，才決定為牠「贖身」，自己因為與妻子兒女感情不睦，每到過年吃團圓飯只有自己一人，跟這隻鵝一樣孤伶伶。

我們仔細拍下白鵝的照片，並找來當初的新聞，反覆對比，發現嘴部的花紋、突起處都不一樣，唯一相似的是右邊翅膀羽毛都有受傷的痕跡。不知道鵝是否在3年間也改變了外貌？確定的是，謝天福認為這就是當初走失的鵝，並經常從住處騎車到這池塘來探望這隻白鵝。

這就是，失而復得的鵝的故事。



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