XR帶衰！和碩12月營收大減四成　緯創逆勢增12%

▲和碩董事長童子賢。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

代工廠和碩（4938）12營收為1057.47億元，較上月大減39%、近四成，創近五個月新低。然而今年來有7個單月營收皆站上千億大關，全年度營收來到1.34兆，再度破兆元，且寫下歷史新高紀錄。

單看和碩第4季同樣亮眼，回顧和碩10月營收達1860億元，寫下單月歷史新高紀錄，讓整個第4季維持在4659.97億元，較第3季4649.5億元小幅增0.2%。

然而近來因為蘋果利空訊息不斷，日前下修財測目標，近日外媒傳出新款iPhone第1季出貨再砍10%；身為iPhone XR主力代工的和碩後市展望很難樂觀。

廣達雲端高成長

廣達（2382）12月營收同樣衝破千億大關，來到1026.57億元，月減7.37%，年增18%。累計2018全年營收站上兆元，達到1兆27億元，較去年微幅增加0.65%，也創歷史新高。

筆電出貨因受到CPU缺貨影響，12月筆電出貨量320萬台，與11月持平。全年度出貨量則是較去年減少11.3%，比上季法說會時預期下修10%稍差。

廣達董事長林百里法說會強調，伺服器占第3季營收的70~80%，全年有雙位數成長；受到雲端是高成長，對今年展望樂觀。

緯創優於預期

緯創（3231）12月營收為864.34億元，月增12%，年增4.78%，優於預期；累計去年全年營收來到8892.62億元，較去年同期增加6.42%。

從出貨量來看，筆電出貨150萬台、伺服器20萬台、電視15萬台、桌上電腦130萬台、顯示器60萬台。其中筆電受到CPU缺貨影響，預料和其他代工廠一樣度小月，原預估只出140萬台，結果優於預期，其他包括桌上電腦、顯示器等都較上月小幅成長。

展望第1季，由於步入傳統淡季，1月份會看得比較淡，預估較12月會有雙位數下滑。



