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孫安佐看動漫被說肥宅！健身房一脫讓眾人秒惦惦　Q＆A爆內幕

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記者趙蔡州／綜合報導

18歲孫安佐從美國回到台灣後，開始經營Youtube網路社群，藉著健身、動漫題材下手，吸引了許多粉絲觀看，短短就幾個月就成為網路紅人。孫安佐9日他又上傳了新的Q&A影片，除了透露自己遭外界誤解的真實心情，還談到自己在健身時的趣事，「把衣服脫掉後，大家就不敢講話了！」

影片中孫安佐對網友的問題幾乎是有問必答，像是談到他在監獄中的生活，他就透露監獄內有販賣部，每個禮拜可以去買一次食物，而且他也跟獄友都混得蠻熟的，裡面其實有很多人會罩他；至於當初在美國究竟是發生什麼事情，他也表示未來會出一系列的影片解釋，外界對他其實誤解了很多地方。

▲▼孫安佐健身房一脫衣⋯⋯眾人當場秒惦惦（圖／翻攝自YouTube／孫安佐）

▲孫安佐對網友的問題幾乎是有問必答，這次QA談到了在監獄裡的生活，還有健身及動漫2項興趣等。（圖／翻攝自YouTube）

影片中他還談到了健身及動漫2項興趣，他透露自己其實健身已經3年多了，不是關進監獄後才開始練的；至於當有網友提問說「有因為看動漫被說成肥宅，但看到本人後發現是狀宅嗎？」他就笑說，「有，常去健身房的時候，穿動漫衣服，大家都以為我很弱，但把衣服脫掉之後，大家就不敢講話了。」

至於當初為什麼會在鏡頭前說「我想看動漫」這句話，他表示「我今天如果擺了很沮喪的臉，哭啊，什麼話都不講，請問對我來說有什麼幫助嗎？」、「所以比起擺那種很臭的臉，我還寧願做我自己一點。」、「我想看就想看啊！他們問我說，我有什麼話想說，我就直接把心裡的話講出來，這也沒什麼錯啊。」

噴汗秀胸肌六塊肌！孫安佐分享獄中生活　網挺：支持你當YouTuber。（圖／翻攝「Sun Edward」YouTube）

▲孫安佐表示，他常去健身房的時候穿動漫衣服，「大家都以為我很弱，但把衣服脫掉之後，大家就不敢講話了。」。（圖／翻攝YouTube／Sun Edward）

孫安佐認為自己當時說出實話沒有任何錯，「所以有時候，如果你太在乎別人怎麼看你，就是輸了。」重點就是要做自己，像是那一種酸民們講的酸言酸語，「這種根本就沒什麼用的話，你就不要管他就好啦。」這時旁邊的朋友則趕緊補充：「但如果是好的意見可以聽啦。」

孫安佐還透露自己對於未來的規劃說，目前他正在更加積極努力的健身，希望4年後可以參加地區性的健美比賽，目標要達到80公斤、6％左右的體脂肪；而他也透露，自己從沒去過夜店，也不會抽菸，至今沒有交過女友，擇偶條件是希望能找一個活潑又愛健身，也喜歡動漫的女孩。

此外，孫安佐10日晚間還在個人IG分享了一張「不要鬧工作室」的LOGO，還留言說：「各位可以期待一下！」疑似是準備與不要鬧工作室合作拍攝影片，文章立刻引發了許多粉絲留言。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：孫安佐,狄鶯,孫鵬,健身,動漫宅,動漫

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