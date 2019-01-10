農曆年假搶赴日旅遊商機　永豐銀海外刷卡回饋最高3%

▲永豐銀看準到日本旅遊商機，祭海外刷卡3%回饋。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

看準進入農曆年節前後出國旅遊旺季，永豐銀行即日起推出國外消費刷卡滿額回饋最高3%旅遊金。永豐銀行消費金融處處長吳建毅表示，近年出國人次屢創新高、突破1,500萬人次 ，適逢今（2019）年農曆年節連放9天長假，方便安排出遊，永豐順勢推出最新海外刷卡消費優惠，搶攻商機。

永豐銀行表示，今年農曆年9天長假，預計國人出國旅遊意願高，隨需求增溫，即日起至3月31日，推出國外消費刷永豐卡，不限卡別，包括實體商店、網路購物或各大訂房網站，刷滿2萬元以上並於活動期間內登錄即享級距式回饋，最高3%旅遊金，滿額80萬元以上另贈礁溪長榮鳳凰酒店一泊一食住宿券1張。

根據統計，去（2018）年前11月國人前往日本旅遊高達448萬人次，較同期成長4.33%；永豐即日起推出刷卡登錄滿額享回饋，只要於活動網頁登錄後，並於BicCamera集團（BicCamera、KOJIMA、SOFMAP、Air BicCamera）購物出示優惠券及護照，單筆滿15,000日圓以上享2.5%刷卡金回饋；滿2萬5,000日圓以上享4%刷卡金回饋，額外再有8%免稅及7%購物折扣；永豐銀行要讓卡友遊日購物、邊玩邊賺。