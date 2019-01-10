史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

▲華映總處長黃世昌。（圖／翻攝證交所）

記者姚惠茹／台北報導



面板廠華映（2475）今天（10日）公布2018年12月合併營收9.39億元，較上月份合併營收減少30.7%，較去年同期合併營收減少65.4%，同時這也是華映有史以來營收首度跌破10億元以下，顯見財務危機將越來越嚴重。

財務危機之下，華映今天公布2018年12月合併營收9.39億元，較上月份合併營收減少30.7%，較去年同期合併營收減少65.4%，單月營收創下史上最低，並且首度跌破10億元，累計去年全年營收約240億元，較前年減少30.89%。

同時，華映在去年底聲請重整後，一度遭到供應商斷料，導致楊梅廠和龍潭廠產線停工，雖然約一週後即復工，仍影響產線出貨狀況，2018年12月大尺寸合併出貨量約為1.4萬片，較上月減少82%，較前年同期衰退85.7%；中小尺寸合併出貨量約為456萬片，較上月份減少51.4%，較前年同期衰退79.3%，顯示各尺寸面板出貨量衰退嚴重。

華映去年底向法院聲請重整與緊急處分期遭駁回後，近日再爆出提供給台銀的10億元保證本票跳票情況，雖然華映在第一時間發布重訊，指稱跳票是因為聲請重整，台灣銀行依借貸合約，主張全部借款債權到期，後續將積極與台銀協商清償事宜，並具狀請求法院盡速裁定准予緊急處分及重整。