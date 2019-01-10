　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲華映總處長黃世昌。（圖／翻攝證交所）

▲華映總處長黃世昌。（圖／翻攝證交所）

記者姚惠茹／台北報導

面板廠華映（2475）今天（10日）公布2018年12月合併營收9.39億元，較上月份合併營收減少30.7%，較去年同期合併營收減少65.4%，同時這也是華映有史以來營收首度跌破10億元以下，顯見財務危機將越來越嚴重。

財務危機之下，華映今天公布2018年12月合併營收9.39億元，較上月份合併營收減少30.7%，較去年同期合併營收減少65.4%，單月營收創下史上最低，並且首度跌破10億元，累計去年全年營收約240億元，較前年減少30.89%。

同時，華映在去年底聲請重整後，一度遭到供應商斷料，導致楊梅廠和龍潭廠產線停工，雖然約一週後即復工，仍影響產線出貨狀況，2018年12月大尺寸合併出貨量約為1.4萬片，較上月減少82%，較前年同期衰退85.7%；中小尺寸合併出貨量約為456萬片，較上月份減少51.4%，較前年同期衰退79.3%，顯示各尺寸面板出貨量衰退嚴重。

華映去年底向法院聲請重整與緊急處分期遭駁回後，近日再爆出提供給台銀的10億元保證本票跳票情況，雖然華映在第一時間發布重訊，指稱跳票是因為聲請重整，台灣銀行依借貸合約，主張全部借款債權到期，後續將積極與台銀協商清償事宜，並具狀請求法院盡速裁定准予緊急處分及重整。

ET快訊
BMW男撞死人起底酒駕累犯　還曾「為300元打死人」
床單照看出自律神經失調！魏蔓被告知暫停呼吸有原因

關鍵字：華映,面板,營收

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

鴻海2018年全年營收近5.3兆元　創歷史新高紀錄

農曆年假搶赴日旅遊商機　永豐銀海外刷卡回饋最高3%

台股第4季大戶落跑逾2成　中實戶單季也狂減逾2000人　

108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

大立光Q4毛利率失守7字頭　因應新產能持續招工

過年氣價中油暗示維持穩定　學者批打亂秩序

外銀現金回饋神卡變更好用！　1元回饋金可以換2哩程

不怕2019年金融市場風險　法人看好這市場獲利成長9%

NCC否決凱擘移頻申請　寰宇新聞台：難怪有線收視戶年年下降

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

鴻海2018年全年營收近5.3兆元　創歷史新高紀錄

農曆年假搶赴日旅遊商機　永豐銀海外刷卡回饋最高3%

台股第4季大戶落跑逾2成　中實戶單季也狂減逾2000人　

108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

大立光Q4毛利率失守7字頭　因應新產能持續招工

過年氣價中油暗示維持穩定　學者批打亂秩序

外銀現金回饋神卡變更好用！　1元回饋金可以換2哩程

不怕2019年金融市場風險　法人看好這市場獲利成長9%

NCC否決凱擘移頻申請　寰宇新聞台：難怪有線收視戶年年下降

中職／中信兄弟不要郭泓志　劉志威：不會有進一步動作

豐原高中投捕練習場啟用　「大郭」郭源治出席勉：謙虛

廈門台商看好一帶一路　冠捷走中歐班列2年運歐3000貨櫃

「魚」年行大運！2019台灣燈會超奇特主燈惹議　預計吸引1千萬人

陳明通嗆九二共識是「組合肉」　國民黨怒：政府才是黑心廠商

快訊／蔡英文：百般不捨尊重賴清德請辭　新內閣最快時間內公布

「韓大勢女團」爸爆性侵女職員！　網友找出線索崩潰：T女團嗎？

5大壽險12月狂賠逾150億元　富邦人壽虧55億最慘

吳亦凡、Jennie最愛墨鏡　Gentle Monster全台首店在微風南山

圓被蓋住都假的！白吃牛排還賺真鈔　老闆收到「千元偽鈔」氣炸

財經熱門新聞

哈日族注意！日銀鐵嘴今年日圓將..

曾請中韓大咖代言飲料賺翻　如今..

日銀前理事：日圓兌美元匯率今年..

油價回神漲翻！下週大漲0.9元..

慘! 華映再跌停一張500元有..

錢進來、發大財！2019旺到怕..

春節遊日趕快先買日幣！　歸納今..

南投50歲大叔花100元買彩券..

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

開放了　悠遊卡可買彩券

宏碁去年12月營收年增4.1%..

東和鋼鐵執行長侯王淑昭逝世　享..

赴日買電器　貨物稅課徵鬆綁

更多熱門

相關新聞

三星利潤大降　日經：今年將削減成本

南韓科技巨擘三星電子（Samsung）過去一直以半導體、記憶體和智慧手機為其主要業務，但外媒報導指出，該公司業務正出現動搖。

逆風沒在怕！台積電去年營收破兆

中鋼全年營收首度突破4000億大關　創歷史新高紀錄

慘! 華映再跌停一張500元有找　壁紙比股票貴

國巨12月營收月減15%　全年創高

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

女神半夜衝一蘭拉麵！

科學家：收到15億光年外太空訊號

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面