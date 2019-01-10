108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

▲財政部對今年稅收看法保持持平的看法。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(10)日公布去年稅收情形，根據財政部估計，今(106)年中央政府稅收預算相較於去(107)年實收淨額大約增加65億元、相較於去年預算數，大約是增加546億元，維持持平的看法。

財政部公布去年去年賦稅收入的情形，去年全年的稅收大約是2兆3672億元(包含中央政府、地方政府稅收)占全年的實徵淨額的103.0%，也超過預算數698億元，加計元月後未算入的部份，超徵部分可望達到888億元。

財政部解釋，去年與經濟相關的稅收，例如營所稅、綜所稅、營業稅都創歷年新高，營所稅因為106年企業獲利良好，導致申報稅額與暫繳稅額都有增加，實徵淨額為5654億元，較前一年增加621億元，年增率12.3%。

綜所稅的部份，去年實徵淨額5051億元，較前一年增加220億元，年增率4.6%，主要是股利發放創新高，家以外資獲配股利的稅率從20%提高到21%，所以盈餘分配所得扣繳1186億元增加到1389億元，年增203億元，年增率17.1%。

營業稅去年實徵淨額為4050億元，較前一年增加201億元，年增率5.2%，主要是國內活動增溫挹注稅收。財政部表示，去年也要求跨境電商要設稅籍，目前登記有98家，已經貢獻營業稅34億元，較前一年增加15.5億元。

證交稅表現也不凡，去年實徵淨額1101億元，較前一年增加111億元，年增率12.3%，不僅創8年以來的新高，財政部表示，這也是證交稅首次有達到預算數的一年。展望今年的稅收，因為地方政府還未通過預算，因此只有中央政府的預算，根據財政部估計，今年的中央政府預算大約是1兆6321億元，較去年的實徵淨額1兆6256億元增加65億元；相較去年的預算數增加了546億元，顯示財政部對於今年稅收展望持平。

主要仍是對四大稅收，在營所與綜所稅上因為有遞延效果，107年的經濟成長率2%以上，加上財政部調整綜所稅最高稅率、以及增加四大扣除額標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額以及幼兒學齡前特別扣除額等，所以保持平穩看法。

有利的部分是，至去年第3季只的上市櫃公司獲利保持良好，有助於今年股利發放，對於所的稅有正向貢獻。財政部預估，營所稅因為稅率從從17%調高到20%，今年預算數相較於去年的預算數增加576億元；至於綜所稅則減少369億元。