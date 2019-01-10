陸配控遭「藍天」吸金詐騙　氣質女茶商：希望司法也幫我拿回錢

記者柳名耕、張君豪／台北報導

虛擬代幣在2018年急速崛起，結果有不肖份子打著8個月就可以回本的噱頭，吸引大批民眾投資，新北市1名C姓女子在聽完于姓同鄉介紹「SKY藍天控股」的投資後，不疑有他地先後投入50餘萬至今仍未回本，在10日下午前往于女所開立的茶行抗議，于女也出面喊冤，表示自己只是介紹，也有投資。

▼C女（左二女）10日下午來到于女（左一女）所在的茶行抗議，雙方在門口發生言語衝突。（圖／記者柳名耕攝）



日前一位曾擔任六都大選陸配後援會幹部的C女，因結識一名在台北市松山區開茶行的陸配同鄉于姓女子介紹投資「藍天SKY拆分盤」，強調投入3萬5千元資金8個月可拿回本金，14個月後可拿回12萬獲利，結果C女不疑有他還介紹10多名陸配、台灣朋友加入投資，迄今一毛錢都沒拿回來，憤而提告。

C女供稱，于姓女子與其李姓丈夫在台北市松山區開設「緣起禪心」茶行，在2017年4月向她介紹馬來西亞的「藍天SKY拆分盤」，夫妻倆向她們表示公司財務健全，李男自稱加入該團隊後不但換名車開始做生意，親戚連竹科優渥高薪工作也放棄加入經營。

▼于女解釋，當初是夫婦倆投資，C女邀請他投資直銷後，她才跟C女介紹「藍天SKY拆分盤」。（圖／記者柳名耕攝）



由於只要推薦其他人加入，就可以在平台上領取積分，而這些積分都能夠換取現金，C女先後投入了50餘萬，也拉了10餘名陸配加入，一共投入300多萬，結果SKY藍天控股不斷地更改「出金規則」，甚至要求投資人增資投資子項目「SWC區塊鏈數字貨幣」，不然連本金都拿不回來。

C女與于女夫婦不斷地商討，見自己所賺的辛苦錢都拿不回來，遂在新北市向警方報案；並在10日下午前往于女夫婦所在的松山區茶行抗議，結果引起松山分局近10名員警到場了解。

于女解釋，當初C女先找他投資直銷，但其實她原本不太想，最後才投資少量資金，並向C女介紹夫妻正在投資的「藍天SKY拆分盤」，C女發現收益頗豐才介紹其他陸配加入，同時也可以賺取積分換現金。

「在這批抗議的人裡，我只認識C女，其他人都不認識」于女強調，不過她也說，這間公司真的很大，在馬來西亞、香港都有設點，覺得如果真的是詐騙，也希望台灣的司法能夠調查，幫忙拿回投資的錢。

▼C女等陸配已經在新北市向警方報案。（圖／記者張君豪攝）





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