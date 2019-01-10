大立光Q4毛利率失守7字頭　因應新產能持續招工

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今（10）日公布最新財報，第4季毛利率再度失守7字頭，來到69.44%，季減1.9個百分點，全年度EPS 181.68元。儘管面臨今年上半年不景氣，執行長林恩平表示，新產能會持續漸進式開出，招工仍持續。

去年第4季營收為124.44億元，較去年同期減少23%；累計全年度營收為499.52億元，較去年微幅減少6%。展望第1季，林恩平表示，1月營收較上（12）月持平，2月份因工作天數減少，會比較差。

由於近來蘋果下修財報，手機銷售趨緩、中國大陸市場消費力疲弱等因素，如市場所預料，大立光第4季營收大減23%，每股盈餘也下滑到48.3元，較第3季62.41元下滑兩成。林恩平也指出，第4季衰退主因就是「客戶下修、賣不好」所致。

不僅獲利大減，法人關心大立光的庫存問題，大立光第4季庫存達38億，是全年最高點。然而林恩平表示，目前存貨水位約一到兩個月，之前是產能太吃緊，相較現在比較健康。林恩平也解釋，存貨是依序客戶的預測，就算沒賣掉，怎麼拉貨是客戶端的事，客戶還是會付錢。

從出貨類別來看，去年全年度千萬畫素以上鏡頭仍佔最大宗、占比60~70%，2000萬畫素鏡頭占比10~20%，800萬畫素鏡頭10~20%。

為了維持高毛利，大立光持續在高階技術投入，然而面臨高階手機拉貨停滯，林恩平強調，只要價格合理，還是願意持續接單，所謂高規格，包括相素和結構等等。

車用鏡頭部分，林恩平表示，由於規格不夠高，量也不夠大，目前不是重點，在新技術方面主要應用還是在手機。