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過年氣價中油暗示維持穩定　學者批打亂秩序

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▲▼▲▼中油打算過年再度凍漲氣價，學者批說打亂應有的秩序。（圖／記者許力方翻攝）

▲中油打算過年再度凍漲氣價，學者批說打亂應有的秩序。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

農曆新年即將到來，傳出中油要讓民眾好好過年，再度祭出過年期間天然氣、桶裝瓦斯「價格不調整」，但學者批評，這樣是打亂市場秩序。

據了解，中油內部正在研擬今年2月農曆過年期間，依照往年實施氣價凍漲，但若是國際價格下跌則會同步調降，讓民眾過好年。經濟部過去曾說，只要中油決定好通報經濟部，經濟部不會干涉。

回顧今年1月的氣價狀況，1月份國內家用桶裝瓦斯的「液化石油氣」每公斤各調降0.4元，以一桶20公斤的瓦斯來計算，每桶調降8元，每月使用兩桶來推估，一個月多省兩顆茶葉蛋。而國內天然氣價格則平均調漲2.99%，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，家用天然氣每月增加約10.5至15.75元。

不過去年因為氣價混亂，加上國內中南部遇上水災，迫使經濟部出手干預氣價，讓桶裝瓦斯價格在9月份凍漲，天然氣部分，由於國際氣價上揚，但「為了照顧民生」，因此在去年11月及12月讓天然氣「凍漲」，相關的漲幅則延續好幾個月後才陸續反應。

就有學者批評，台灣好不容易才建立好「浮動油價」及「浮動氣價」公式，過去執行讓民眾慢慢能夠接受，但是去年政府開始出手干預價格，讓油氣價格凍漲，短期雖然能讓物價不動，但是當國際價格不斷飆漲的情況下，總有一天會超過能承擔的極限，中油是國營事業有政策負擔，最後價格仍是會上揚，終端消費者反而要忍受一次性上漲，反而無助價格穩定。

學者建議，應該要放手讓油氣價格實際反應市場變化，不然會讓民眾覺得價格上漲政府就會出手，之前努力建立的制度就毀於一旦，最後仍不利於政府施政。

▼中油打算過年再度凍漲氣價，學者批說打亂應有的秩序。（圖／資料照）

▲▼▲▼中油打算過年再度凍漲氣價，學者批說打亂應有的秩序。（圖／資料照）

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關鍵字：氣價,桶裝瓦斯,液化石油氣,油價公式,經濟部,中油

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