外銀現金回饋神卡更好用！　1元回饋金可以換2哩程

▲滙豐銀行現金回饋御璽卡開放可以換哩程。（圖／滙豐銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

在各家銀行縮減信用卡優惠時，外商銀行逆向增加回饋。滙豐銀行2016年推出的現金回饋御璽卡，因為沒有門檻限制國內外消費最高2.22%現金回饋，近年被視為現金回饋卡中的「神卡」，今天(10日)滙豐宣布，開放卡友可以將回饋金換成哩程，在網路上引起熱烈討論。

滙豐銀行的現金回饋御璽卡，2016年上市，不設門檻，國內消費1.22%、國外消費2.22%的現金回饋，被譽為現金回饋中的神卡。

滙豐銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，現金回饋御璽卡因為提供國外消費2.22%的高現金回饋之下，發現吸引許多愛出國的民眾辦卡，且卡友的海外消費金額與佔比皆高於市場平均。

滙豐銀行說明，卡友可以彈性設定，除了選擇將終身有效的回饋金自動折抵下期帳單金額，更可將回饋金累積，日後需要時一次折抵帳單金額，或以「回饋金1元 = 2哩」彈性透過天合聯盟、亞洲萬里通、星空聯盟等三大航空聯盟哩程，兌換67家航空公司之獎勵機票。

但以國人每年平均出國兩次的頻率計算，在多數航空公司對飛行哩程仍有使用期限的規定之下，要僅以搭機所獲哩程兌換到機票仍相對具挑戰性，一旦過了哩程效期，消費者獲得的哩程可能因此而浪費。滙豐銀也說，這服務沒有最低兌換門檻限制，持卡期間終身有效，卡友不用擔心哩程被浪費。

根據市場調查顯示，目前台灣超過8成信用卡持卡人偏好現金回饋權益，顯示現金回饋卡仍是多數國人選擇申辦的卡種；但根據Visa最新全球旅遊意向調查顯示，8成台灣旅客仍偏好搭乘傳統航空出國，多數國人還是能從搭機旅遊獲得航空公司所提供的飛行哩程，顯示即使是喜愛現金回饋類信用卡的民眾，對累積哩程仍可能有相當需求。