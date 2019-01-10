全台最大遊艇廠東哥　2018全年營收逼近40億元大關

▲東哥不僅是台灣最大的遊艇業者，亦具有全美前二大（市占率13%）、全球前五大（市占率5%）的市場地位。（圖／翻攝自東哥遊艇官網）

記者林淑慧／台北報導

全台最大、全球市占排名前五名的遊艇大廠東哥今（10）日公告最新財報，受惠第四季旺季銷售強勁，2018年12月營收達10億元，年增82％，推升2018年全年營收達39.6億元，年成長9.2％，營收表現為歷年新高水準。

豪華遊艇廠東哥具有製造、銷售、代理及服務四大優勢，目前主力市場為美國的頂級客群，營運模式採半客製化計畫性生產，為全球唯一事業佈局完整的遊艇公司。

東哥表示，2018年因新舊產品交替、及開拓新市場，上半年銷售稍有遲滯，下半年新產品及澳洲新據點已初見成效，第四季旺季銷售強勁，全年營收仍保持成長，並再度創下歷年新高。

東哥自有品牌「Ocean Alexander（OA）」為美國豪華遊艇的第一品牌，年底為遊艇交船旺季，東哥去年因大型遊艇交船時程落在第四季，單季營收創下歷史新高21.5億元，帶動全年營收再度改寫歷史紀錄。

展望後市，東哥表示，其全新設計的90呎遊艇於2018年第四季正式開始銷售，市場反應熱烈，今年將再推出2款新船型，並持續布局歐洲、澳洲等新市場，開拓成長動能。