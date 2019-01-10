　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

NCC否決凱擘移頻申請　寰宇新聞台：難怪有線收視戶年年下降

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼寰宇新聞台以播報國際新聞為己任。（圖／寰宇新聞台提供）

▲寰宇新聞台以播報國際新聞為己任。（圖／寰宇新聞台提供）

財經中心／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）上周三（2）否決凱擘去年6月提出的移頻申請，使得付費數位加值頻道寰宇新聞台無法順利移至49頻道取代壹電視，對此寰宇新聞與凱擘都表示遺憾與不解，更直指難怪有線收視戶年年下降。

凱擘去年6月初向NCC申請移頻，當中包括申請將壹電視新聞台自49頻道移到149頻道，49頻道則以寰宇新聞台（原222頻道）取代。不過該申請案於上周遭NCC以「移頻會造成收視戶的適應問題，進而引發民怨」為由否決。今（10）寰宇新聞台發布聲明表示與凱擘同樣表示遺憾及不解。

有線電視業者認為頻道表萬年不變是近年消費者轉向OTT的主因，業者思變，要更動頻道表，但主管機關NCC卻不准，難怪有線電視收視戶年年下降。寰宇新聞台在聲明中表示，NCC這麼多年來，顯然都沒有聽到收視戶對於可信度及多元性的國際新聞強烈需求及渴望，單單只是為了適應問題就漠視收視戶的收視權益，這等同於漠視轉而投向OTT串流影音及MOD的收視戶。

凱擘在提出申請前已針對系統機上盒問卷調查，調查顯示有9成用戶同意將寰宇新聞台移頻至49頻位。NCC拖了8個月後的否決決定，已經引起收視戶反彈自移頻申請遭NCC駁回後，寰宇新聞台的官網及粉絲頁陸續湧入收視戶的聲音及詢問「說好的寰宇新聞台呢?? 」

針對此次的移頻駁回，亞洲衛星電視暨寰宇新聞台總經理周欣怡指出，多年來台灣的有線電視收視戶所欠缺的就是專業國際新聞頻道。期許NCC能正視並解決台灣觀眾所欠缺多元媒體選擇權，讓台灣有正向且更健康的媒體環境及生態。

ET快訊
兄妹譏「請看護多不孝」！她被病母綁半輩子　醫院廁所輕生
30年歷史「熱巧克力」要下架了　麥當勞曝停售原因

關鍵字：凱擘,NCC,寰宇新聞台,移頻申請,有線電視

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大立光Q4毛利率失守7字頭　因應新產能持續招工

過年氣價中油暗示維持穩定　學者批打亂秩序

外銀現金回饋神卡更好用！　1元回饋金可以換2哩程

不怕2019年金融市場風險　法人看好這市場獲利成長9%

NCC否決凱擘移頻申請　寰宇新聞台：難怪有線收視戶年年下降

全台最大遊艇廠東哥　2018全年營收逼近40億元大關

能源交流重大轉變！知情人士透露　這國決心投資美天然氣　

首見！造成全台銀行ATM跨行交易當機　財金公司遭開罰150萬

新加坡前二大肉雞台商其祥　二大新廠投產將挹注成長動能

先探／生醫族群春天來了

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

大立光Q4毛利率失守7字頭　因應新產能持續招工

過年氣價中油暗示維持穩定　學者批打亂秩序

外銀現金回饋神卡更好用！　1元回饋金可以換2哩程

不怕2019年金融市場風險　法人看好這市場獲利成長9%

NCC否決凱擘移頻申請　寰宇新聞台：難怪有線收視戶年年下降

全台最大遊艇廠東哥　2018全年營收逼近40億元大關

能源交流重大轉變！知情人士透露　這國決心投資美天然氣　

首見！造成全台銀行ATM跨行交易當機　財金公司遭開罰150萬

新加坡前二大肉雞台商其祥　二大新廠投產將挹注成長動能

先探／生醫族群春天來了

選秀狀元換來的「敗投王」　米勒1年短約簽遊騎兵

華為Nova4注意了！紅米Note 7用上水滴屏、大電池跟4800萬畫素相機

溫朗東／白冰冰代言高雄的意義：「本土藍」回歸

泫雅化上「男友招牌」病嬌曬傷妝　雙腿緊夾E’Dawn同款放閃

入園前就被告知會「深度管教」！　家長力挺：主任跟小孩互動好

日職／火腿公布春訓行程　2月24日官辦熱身賽對巨人

守護車輪下的動物！　關心「路殺」其實也能保護人類自己

陸配控遭「藍天」吸金詐騙　氣質女茶商：希望司法也幫我拿回錢

皮蛋豆腐怎麼吃！中部口味「全喇在一起」他聽呆　網激推：要試試

今年度總預算1兆9980億元小刪240億　促轉會、黨產會全過關

財經熱門新聞

哈日族注意！日銀鐵嘴今年日圓將..

曾請中韓大咖代言飲料賺翻　如今..

日銀前理事：日圓兌美元匯率今年..

油價回神漲翻！下週大漲0.9元..

慘! 華映再跌停一張500元有..

錢進來、發大財！2019旺到怕..

南投50歲大叔花100元買彩券..

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

開放了　悠遊卡可買彩券

宏碁去年12月營收年增4.1%..

東和鋼鐵執行長侯王淑昭逝世　享..

赴日買電器　貨物稅課徵鬆綁

光寶CES三大主題　車用攝像頭..

更多熱門

相關新聞

收嘸災防告警訊息可能是這5個原因

9日下午4:00起 5 大電信業者為響應政府政策，持續加強災害應變及通報流程，展開今年首次全台（含離島）災防告警訊息測試。但據了解仍有民眾表示自己沒收到，甚至懷疑自己是「國家級邊緣人」，其實有5大原因可能導致你的手機接收不到告警訊息。

優化偏遠地區網路涵蓋　NCC通過「電信普及服務管理辦法」修正草案

台互和中華電信MOD合約爭議！　NCC：檢視新契約內容

有線電視基本頻道年底需HD　三業者6月前可達成

有線電視上下游關係是「脣齒相依」，還是「相互傾軋」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

女神半夜衝一蘭拉麵！

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面