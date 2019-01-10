NCC否決凱擘移頻申請　寰宇新聞台：難怪有線收視戶年年下降

▲寰宇新聞台以播報國際新聞為己任。（圖／寰宇新聞台提供）

財經中心／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）上周三（2）否決凱擘去年6月提出的移頻申請，使得付費數位加值頻道寰宇新聞台無法順利移至49頻道取代壹電視，對此寰宇新聞與凱擘都表示遺憾與不解，更直指難怪有線收視戶年年下降。

凱擘去年6月初向NCC申請移頻，當中包括申請將壹電視新聞台自49頻道移到149頻道，49頻道則以寰宇新聞台（原222頻道）取代。不過該申請案於上周遭NCC以「移頻會造成收視戶的適應問題，進而引發民怨」為由否決。今（10）寰宇新聞台發布聲明表示與凱擘同樣表示遺憾及不解。

有線電視業者認為頻道表萬年不變是近年消費者轉向OTT的主因，業者思變，要更動頻道表，但主管機關NCC卻不准，難怪有線電視收視戶年年下降。寰宇新聞台在聲明中表示，NCC這麼多年來，顯然都沒有聽到收視戶對於可信度及多元性的國際新聞強烈需求及渴望，單單只是為了適應問題就漠視收視戶的收視權益，這等同於漠視轉而投向OTT串流影音及MOD的收視戶。

凱擘在提出申請前已針對系統機上盒問卷調查，調查顯示有9成用戶同意將寰宇新聞台移頻至49頻位。NCC拖了8個月後的否決決定，已經引起收視戶反彈自移頻申請遭NCC駁回後，寰宇新聞台的官網及粉絲頁陸續湧入收視戶的聲音及詢問「說好的寰宇新聞台呢?? 」

針對此次的移頻駁回，亞洲衛星電視暨寰宇新聞台總經理周欣怡指出，多年來台灣的有線電視收視戶所欠缺的就是專業國際新聞頻道。期許NCC能正視並解決台灣觀眾所欠缺多元媒體選擇權，讓台灣有正向且更健康的媒體環境及生態。