首見！造成全台銀行ATM跨行交易當機　財金公司遭開罰150萬

▲2018年8月18日因為財金公司系統異常，造成全台ATM跨行交易都中斷。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

財金公司在2018年8月18日，因IBM大型主機連線管理系統程式異常，導致全體銀行ATM、網銀跨行交易都中斷。金管會認為財金公司督導不周，今天(10日)對財金公司開罰150萬元。這是史上首次財金公司被開罰，過去也沒有任何銀行因為ATM當機被開罰過。

銀行局副局長莊琇媛表示，財金公司在2018年8月18日，早上7點04分到9點02分系統當機，當天是假日，當機時間近2小時，牽涉到跨行系統，包括ATM、網銀都受影響。基本上，國際可以容忍服務中斷是以2小時為基準，但現在民眾依賴網路、ATM跨行交易很多，中斷兩小時不太能被接受，因此決議對財金公司開罰。

莊琇媛表示，財金公司主機系統是IBM，當天是連線系統程式異常，因為程式常常在更新，連線異常跟版本更新有關，IBM任何新版本上線前，應該要做好充分測試，但這次更新發生問題，導致於系統中斷，顯見財金公司沒有好好監督IBM。

銀行局指出，財金公司系統應該有兩個備援系統，一個是同地備援、一個是異地備援，當天因為是系統更新有問題，同地備援沒有啟動，異地備援照理講要接上，若異地備援要啟動，所有財金公司會員的的銀行人員都要一起上班才能啟動，但當天是假日，因此異地備援也無法啟用。

金管會目前要求財金公司必須針對兩項目做改善。第一，要研議「異質平台」，讓不同公司的系統可以兩個一起運作，例如：IBM中斷時可以接上HP系統；第二，主系統在運作時，異地備援也要同時一起運作，過去是主系統運作發生問題時備援系統才啟動，未來是要兩個同時運作，財金公司未來成本將大增。

但馬上要春節9天長假，如何確保不會再發生類似狀況？金管會表示，財金公司現在是24小時人員監控，新版本修補程式已經測試過，IBM已經保證不會發生同地備援無法啟用的情況。若同地備援可以接上，異地備援用到的機率不大。

另外，針對各家銀行ATM的狀況，金管會依照往常，會在除夕當天早上去各地抽檢銀行ATM做測試。

過去金管會沒有針對過任何一家銀行因為ATM或網銀當機而裁罰，這次為何對財金公司開罰？金管會指出，財金公司是跨行連線，影響程度不只是單獨一家銀行，影響程度很重大。