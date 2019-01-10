新加坡前二大肉雞台商其祥　二大新廠投產將挹注成長動能

▲其祥董事長王其祥（右）與總經理王建山（左）表示，其祥新廠進入投產階段，可望挹注公司營運表現。（圖／其祥提供）

記者林淑慧／台北報導

新加坡前二大肉雞供應商其祥今（10）日表示，斥資近８億元打造的星國肉品加工廠，以及南馬的新肉雞農場均已分批投產，在產能陸續挹注帶動下，今年營運可望邁開大步向前。

主要生產基地在星馬的其祥，也是馬來西亞前十大的雛雞供應商，主以差異化取勝，因掌握乳酸菌養殖技術，是馬國第一家獲得官方無抗生素認證的農場，星馬地區因宗教因素，以雞肉為主要食用肉品，其祥品牌雞通過清真認證，不僅符合星馬主流市場，更有利於出口至中東等穆斯林國家。

其祥主管表示，南馬新肉雞農場現已分批投產，年化產能可達360萬隻肉雞，並已向馬國政府提出申請出口許可，待通過後即可向新加坡農糧局（AVA）申請進口執照，最快今年第一季取得執照後，即能出口至新加坡進行加工與販售，屆時將能有效提升獲利能力。

其祥表示，12月開始進入聖誕及新年節慶假期，時序入冬後華人進補帶動消費量，星馬市場雞肉需求量逐步提高，肉雞價格上揚，故12月營收維持高檔，預估旺季效應可持續至農曆春節過後。

依據最新財報，其祥2018年12月合併營收為新台幣2.59億元，較上月及2017年同期分別成長15.50%及29.33%；2018年全年合併營收為28.36億元，年增率14.26%。