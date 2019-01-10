去年11月經常性薪資41249元　連12個月增幅破2%「背後有2大推手」

▲調查顯示，去年11月全體受僱員工經常性薪資平均4萬1249元，已經連續12個月突破2%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處公布最新薪資統計，2018年11月全體受僱員工經常性薪資平均4萬1249元，年增2.56%，已經連續12個月突破2%，創下近19年以來同月最高增幅；去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均4萬939元，年增2.61%，增幅創近18年同期新高。

最新數據顯示，去年11月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬1249元，較上月減少0.01%，較上年同月增加2.56%，也是連續16個月處在4萬元以上，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，11月總薪資平均為4萬6542元，月增2.37%、年增3.12%。另從行業別薪資變動來看，員工人數較多的製造業上月減少0.24%，批發及零售業則增0.45%。

2018年1至11月經常性薪資平均4萬939元，較上年同期增加2.61%，一舉創下近18年以來最大增幅，同時年增幅度持續在2%以上，總薪資也較去年同期增加3.97%，主要與廠商調薪、發放獎金與員工酬勞有關。另從行業別觀察，總薪資以不動產業、批發及零售業、製造業分別成長7.52%、5.35%、4.69%。

▲去年1至11月經常性薪資平均4萬939元，創下近18年以來最大增幅。（示意圖／記者周宸亘攝）

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，經常性薪資連續12個月突破2%，主要可歸功於廠商加薪積極與去年景氣較前年好因素所致。

至於今年景氣展望不佳是否會受影響，潘寧馨說，從人數來看，受僱員工人數年增1.41%，為近3年來次高，再者加班工時與歷年相較沒有太大差異，加上1至11月經常性薪資年增2.61%，創近18年新高，整體來看，總體經濟指標趨緩，目前仍看不出是否受影響。

主計總處所調查的薪資是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包括本薪、按月津貼等，也就是所謂的「月薪」；非經常性薪資則包含加班費、績效獎金、紅利、年終獎金、年節獎金等，這兩者加計並扣除物價影響後就是實質總薪資。