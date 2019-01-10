台積電過濾器供應商旭然　2018年營收創史上新高

台積電（2330）今（10）日公布上（12）月營收為， 898.31億元，較上月減少了8.7%，較去年同期減少了 0.1%，累計第4季營收為2897.6元，接近上季財測高標，優於預期；累計去年全年營收約1兆314.7億元，較去年同期增加了5.5%，首度突破兆元。