台積電過濾器供應商旭然　2018年營收創史上新高

▲旭然國際總經理何兆全表示，受惠半導體、電子、食品、化學等產業過濾訂單需求持續暢旺，對營運展望審慎樂觀。（圖／記者林淑慧攝）
記者林淑慧／台北報導
供應給台積電、群創、台塑的過濾器大廠旭然，受惠全球業務接單持續擴大，2018年全年合併營收達4.94億元，不僅較上一年度成長21%，並創歷年新高紀錄。
旭然主管表示，2018年接獲國際知名半導體與電子產業大型液體過濾設備訂單，並耕耘布局過濾耗材使用量大的海水淡化、再生水廠之接單表現，帶動2018年半導體與電子產業與其他 (含海水淡化暨再生水) 產業營收比重分別達35.64％、32.18％，推升營運表現。
依據財報，旭然受惠於積極擴大Filtrafine®全球業務接單表現，去年以來累計營收表現保持雙位數成長力道，帶動2018年12月合併營收達新台幣5162萬元，且第四季合併營收達1.46億元，較去年同期成長29％，並創下歷年單月、單季新高紀錄。
旭然主管指出，受惠半導體、電子等產業新廠擴建需求，以及石油化工、生物科技等產業液體過濾濾心、濾袋等耗材銷售隨著主要客戶提高生產產量，加速過濾耗材產品汰換需求的提升，帶動旗下兩岸生產基地產能利用率保持良好水準。