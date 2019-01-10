去年稅收初步統計　超徵超過700億元

▲財政部統計，去年的稅收實徵淨額初步創歷史新高，超徵近700億元。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(10)日公布107年12月賦稅收入初步統計，12月實徵淨額為1073億元，較去年同期減少193億元，年減15.2%。去年全年的實徵淨額為2兆3672億元，較前一年增加1159億元，年增率為5.1%，107年實徵淨額占全年預算數103.0%，去年的稅收創歷史新高，也超過預算數698億元。

不過，財政部還元月後尚未計入實徵淨額估計還有約190億元，所以去年的實徵淨額有可能會超過預算數(超徵)約888億元。財政部表示，去年主要是因為經濟成長率增加，與經濟相關的稅收表現良好，像是營所稅、綜所稅、營業稅都有創歷史新高。

財政部表示，12月實徵淨額與前一年同期比較，以營業稅減少112億元，土地增值稅減少26億元，綜合所得稅減少24億元，證交稅減少17億元為多，而營利事業所得稅增加9億元。整體去(107)年實徵淨額與前一年(106年)相比，以營利事業所得稅增加621億元，綜合所得稅增加220億元、營業稅201億元，菸酒稅增加189億元、證交稅有111億元；但是贈與稅減少195億元，健康福利捐減少42億元。