不怕2019年金融市場風險　法人看好這市場獲利成長9%



▲亞股示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

中美貿易協商緊張情況雖然暫時穩定下來，但面對2019年的金融市場的風險，還有英國脫歐、歐洲地緣政治風險等，都是需要留意的市場風險。而聯準會升息轉鴿派、美元不再獨強、油價趨於平穩的環境、加上大陸相關刺激政策，亞洲股市仍是當前新興市場中最明朗的區域。

以目前最受關注的英國脫歐問題來說，協議投票將於1月14日當周舉行，而英國政府也與歐盟正在討論協議脫歐的對應方式，造成股匯市的大波動，不過目前市場預期英國將避免無協議脫歐，倘若通過脫歐協議，歐應將對更長期的影響內仍在作討論。

摩根資產管理亞洲區首席市場策略師許長泰指出，英國若硬脫歐除了影響企業與消費信心外，物價可能也會因為關稅新調整而暴漲，對於英鎊、英債有大幅度的波動；對於亞洲等新興市場的投資契機就會浮現。

特別是聯準會已明言今年貨幣政策偏鴿派，升息循環漸入尾聲，同時壓抑美元走勢，外部壓力緩解，在配合中國大陸官方政策利多態度明確，有利於新興市場投資情緒。

展望2019年，摩根投信預估新興市場企業獲利能保持9%正成長，且另一方面從評價來看，整理新興市場股匯市在去年有明顯拉回，部分市場像是陸股已來到金融海嘯左右的水位，評價面明險遭低估，長期投資佈局的價值就浮現。

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