中科院50院慶　「材電一畝田」慶生落實敬天愛地惜人精神

▲中科院材料暨光電研究所所長程一誠、院長杲中興（左一、二）帶領同仁一日農夫體驗。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

我們一起學習「敬天愛地惜人」，用健康身心關懷社會，2019年就用「一日農夫」來展開新的一年吧！中山科學研究院材料暨光電研究所10日舉辦員工自強活動，院長杲中興、所長程一誠帶領600員工到大溪區該所認養的「材電一畝田」，進行割稻體驗等農事活動，並邀請美好社會福利基金會庇護工場，義賣無毒蔬菜，以示響應友善耕種。

杲中興院長指出，今年是中科院成立50週年，材電所的員工們以「公益心、關懷情」精神出發，決定從身邊落實，去年2018年開始，認養鄰近院區、大溪區內柵農民曾繁進的一塊農田，名為「材電一畝田」，以具體行動「支持在地農民友善耕作」，關懷孕育萬物的土地，做為給院慶最好禮物。

▲▼中科院50院慶，「材電一畝田」慶生，落實敬天愛地惜人精神。（圖／廖帝權提供）

「秧插了嗎？認養的農田會缺水嗎？友善耕作如何落實？多久可以收割？」，承辦活動的該院管理師張彩瑩、公關室主任顏肇瑩說，自去年8月19日材電所同仁由杲院長、葛副院長、程所長帶領同仁，共同到「材電一畝田」捲起衣袖插秧後，上述的話題，即成為同仁餘暇間共同討論的內容，直至今天自強活動的一日農夫體驗營，如何力行環保的友善耕作內容，更是重要課題。

「材電一畝田」今天收割，材電所除出心裁的刻劃出材電一畝田「中山50 MEO」的美麗字樣，杲中興院長等人依習俗，和農友一起先向土地神敬拜謝恩賜豐收農作，隨後與員工們捲起衣袖、褲管，進行割稻體驗、竹筒飯與窯烤披薩製作、採菜與生態賞等農事相關活動，讓員工親身體驗難得的農家生活。