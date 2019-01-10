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銀行調查：Apple Pay使用　男性綁定是女性的1.5倍

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▲▼手機,辦理貸款,凱基銀,金融監理沙盒。（圖／凱基銀）

▲凱基銀調查，男生綁定Apple Pay比女性高出許多。（圖／凱基銀）

記者吳靜君／台北報導

國內行動支付越來越盛行，加上Apple Pay的綁定人數持續增加，顯現民眾對Apple Pay的使用習慣逐漸提高。凱基銀行表示，新卡友綁定Apple Pay，最高可以享受最高1600元刷卡回饋金。

凱基銀行分析該行綁定Apple Pay的卡友使用習慣，發現男性對Apple Pay的接受度遠高出女性1.5倍，40歲以下者占了近7成，使用交易類別則以「交通運輸」為最多。為鼓勵客戶體驗行動支付的安全與便捷，凱基銀行2019年持續推出Apple Pay新綁定優惠，不僅連續4個月送免費咖啡，新戶還可享最高1,600元的刷卡金回饋。

即日起至2019年4月30日，凱基信用卡卡友首次綁定Apple Pay並啟動支付消費，不限消費金額，可獲贈7-ELEVEN大杯熱美式一杯、每月重新計算，回饋長達4個月。同時，凱基新戶還可享優惠加碼，凡申請現金回饋卡，首刷滿額可獲得好禮三選一(500元刷卡金、24吋行李箱、空氣清淨機，刷滿10萬再回饋1000元刷卡金)；此外，完成首次悠遊卡自動加值500元再送100元刷卡金，累計下來，新戶擁有的刷卡回饋最高達1,600元。

凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，凱基銀行針對綁定Apple Pay的卡友調查分析，發現以性別來看，男性對Apple Pay的接受度遠高於女性，綁定數約高出女性1.5倍，顯示男性對於行動支付的接受度較高；再觀察年齡，40歲以下占了近7成。交易使用類別則是以「交通運輸」、「網路購物」及「百貨消費」為前三名，其中「交通運輸」類別，又以使用於搭乘高鐵為最多。

以搭乘高鐵為例，卡友於高鐵APP以Apple Pay購票只需要指紋認證，免去輸入卡號等驗證過程，輕鬆快速即可購票完成，後續進出高鐵閘門又可以直接手機感應，難怪許多高鐵通勤族及商務旅客偏好以Apple Pay綁定信用卡來支付高鐵票款。

ET快訊
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關鍵字：凱基銀,信用卡,Apple Pay,現金回饋

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