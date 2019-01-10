上百位「生技新貴」報名　工研院攜默克開五星級人才培訓

▲工研院攜默克培訓五星級生技人才。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今天（10日）宣布，攜手國際大廠默克，以先進前瞻製藥技術，開設五星級人才培訓課程，吸引上百位「生技新貴」報名，課程滿意度逾9成，不僅有助於台灣生技製藥前進，同樣能提升個人專業領域的精進。

工研院在去年和國際大廠默克啟動「台灣默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」，以先進前瞻製藥技術和開設五星級人才培訓課程「雙軌並進」，期盼加速國內新藥上市時程，搶攻台灣生技製藥領域的國際戰略地位。

工研院生醫所所長林啟萬表示，工研院擁有生醫專業人才研發實力與科技優勢，默克則有生技醫藥關鍵前瞻製程技術，去年起導入先進生技產程技術與高效率大型量產流程，希望有效縮短廠商製程時間並提高產率，並藉由一條龍的五星級人才培訓課程，加速養成國內生技製藥人才投入業界。

▲上百位「生技新貴」報名五星級人才培訓。（圖／工研院提供）

台康生技副總張志榮指出，台康長期致力於細胞株建立與量產製程開發等技術，參與課程後不但更了解新技術運用於產程的開發，未來也可加速在執行相關實驗中快速解決問題，同時默克也提供台康在建置廠房上的建議，期待未來持續擴大與國際大廠接軌。

永昕生物科技產程技術發展處副總陳箐瓔則認為，透過一條龍的課程安排與實際操作、分析數據等實務課程，對於未來跨領域的技術整合有相當大的助益，陳箐瓔也建議未來可與各大專院校合作、進行實務操作，彌補產學研的落差，讓台灣的生技製藥產業更具國際競爭力。

生技製藥是精準醫療重要的一環，工研院與默克從2018年3月至12月底，開創共18場堂實務操作與人才培訓課程，包含蛋白質藥物純化、無菌確效及國際品質管制法規等優化技術課程，由淺入深的完整訓練，共吸引328人次報名，其中，學員有73%來自業界，課程滿意度高達90%以上，預計今年第一季將針對生技蛋白藥CMC、預配方及細胞治療等專業領域，舉辦全方位專題式授課，期待未來培訓的生技尖兵，在新藥研發上帶來更多能量。