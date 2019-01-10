勞基法給彈性「每月加班上限54小時」　265企業申請放寬衝擊逾17萬人

▲根據勞動部統計，登錄加班調整265家、鬆綁七休一57家、輪班間隔例外1家，均較上季下降。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（10）日公布2018年第四季「加班輪班間隔及例假線上備查系統」登錄備查統計，登錄放寬每月加班時數的企業家共有265家、17萬3125人受影響，另外鬆綁七休一及輪班間隔例外等也呈現下滑走勢。

《勞基法》從今年3月起放寬7休1例假可挪移、輪班間隔可從原定11小時再縮短與每月加班時數上限可提高至54小時等3項規定，只要經由工會或勞資會議同意的公司，申請勞動部備查後即可調整，且雇用勞工人數在30人以上者，得向當地主管機關備查。

勞動部最新公布登錄備查統計，從2018年10月1日至12月31日，加班時數彈性調整登錄的公司共有265家、17萬3125人，比上季減少13家、2萬3911人；輪班換班休息時間調例外調整則有1家、180人，也比上季減少1家、1693人；七休一例假調整則達57家、8145人，較前季少9家、4212人。

勞動部表示，每家登記備查公司實際施行放寬規定的時間不一，也可能出現登記的家數與第三季相比有所重疊。此外，若出現不符合放寬條件的企業登記備查，或是未依法備查者，經查證屬實者，可依法開罰2萬至100萬元，同時主管機關也會公布違法事業單位名稱、負責人姓名。