影／2019年股債配置　首重靈活、收益、穩健3要點

記者劉姵呈／台北報導

2019年開年以來，投資人的情緒顯得有些憂慮，股債市場因在2018年下半年開始面對很大的壓力，反映投資人對經濟衰退的疑慮，無論在股票或是債券的價值都有些許調整，但也為今年帶來了新的投資契機。摩根投信指出，過去受到中美貿易摩擦與殖利率反轉等狀況，投資人對於市場過度悲觀，美國市場消費能力依然非常強勁，通膨壓力也有下降，2019年還是能維持穩定增長。而投資人除了關注經濟基本面的發展，也要謹記以下股債配置策略。

回顧2018年表現最好的資產類別居然是現金，這讓許多投資人信心動搖，到底還要不要繼續投資？對於今年股債配置建議，就股市方面，摩根投信環球市場策略師林雅慧分析，今年度來講，像是AI題材或是收益性都是今年投資亮點，尤其在於收益來看，今年在於「股息」的收益對投資人來講非常重要，還有因為市場波動，投資也建議要分散風險。

而台股因受到蘋概的影響很深，但從去年第四季開始台股投資風格有轉變，從以往的電子、科技股轉變為高股息／高殖利率股票。林雅慧說，從最近公布12月營收來看，電子股營收創新高比率低，但在醫療保健類股因為跟景氣循環連動度較低，也較有機會隨著新興市場反彈。台股今年相對其他新興市場股市抗跌，但表現力道幅度不會太大，依然是整理的情況比較高，跑在前段班的機會可能較低。

債市方面的配置，摩根資產管理亞洲區首席市場策略師許長泰指出，去年是升息年，但今年因為美國聯準會貨幣政策會有轉折，景氣的預期也不同，會建議上半年投資人優先考慮收益率較高的債券作衝刺，如高收益債、新興市場債的部分；下半年或是經濟數據開始反轉跡象出現的時候，就可以調整為抗波動的公債，採取較為防守性的策略。

▼摩根資產管理2019年投資展望。（圖／記者劉姵呈攝）

