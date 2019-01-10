　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

影／2019年股債配置　首重靈活、收益、穩健3要點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者劉姵呈／台北報導

2019年開年以來，投資人的情緒顯得有些憂慮，股債市場因在2018年下半年開始面對很大的壓力，反映投資人對經濟衰退的疑慮，無論在股票或是債券的價值都有些許調整，但也為今年帶來了新的投資契機。摩根投信指出，過去受到中美貿易摩擦與殖利率反轉等狀況，投資人對於市場過度悲觀，美國市場消費能力依然非常強勁，通膨壓力也有下降，2019年還是能維持穩定增長。而投資人除了關注經濟基本面的發展，也要謹記以下股債配置策略。

回顧2018年表現最好的資產類別居然是現金，這讓許多投資人信心動搖，到底還要不要繼續投資？對於今年股債配置建議，就股市方面，摩根投信環球市場策略師林雅慧分析，今年度來講，像是AI題材或是收益性都是今年投資亮點，尤其在於收益來看，今年在於「股息」的收益對投資人來講非常重要，還有因為市場波動，投資也建議要分散風險。

而台股因受到蘋概的影響很深，但從去年第四季開始台股投資風格有轉變，從以往的電子、科技股轉變為高股息／高殖利率股票。林雅慧說，從最近公布12月營收來看，電子股營收創新高比率低，但在醫療保健類股因為跟景氣循環連動度較低，也較有機會隨著新興市場反彈。台股今年相對其他新興市場股市抗跌，但表現力道幅度不會太大，依然是整理的情況比較高，跑在前段班的機會可能較低。

債市方面的配置，摩根資產管理亞洲區首席市場策略師許長泰指出，去年是升息年，但今年因為美國聯準會貨幣政策會有轉折，景氣的預期也不同，會建議上半年投資人優先考慮收益率較高的債券作衝刺，如高收益債、新興市場債的部分；下半年或是經濟數據開始反轉跡象出現的時候，就可以調整為抗波動的公債，採取較為防守性的策略。

▼摩根資產管理2019年投資展望。（圖／記者劉姵呈攝）

▲▼摩根資產管理2019年投資展望。（圖／記者劉姵呈攝）

ET快訊
總預算案三讀　賴清德宣布明天率內閣總辭
兄妹譏「請看護多不孝」！她被病母綁半輩子　醫院廁所輕生
30年歷史「熱巧克力」要下架了　麥當勞曝停售原因

關鍵字：2019投資展望,股債配置,摩根投信,新興市場,台股,A股,高股息,高殖利率股

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／投保中心判決勝訴金額達367億元　面對華映下市危機祭出3點說明

股王大立光法說前不給力　台股開盤跌逾30點回測9700　

美國經濟成長走緩　2019年新興市場有望反彈

108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

大立光Q4毛利率失守7字頭　因應新產能持續招工

過年氣價中油暗示維持穩定　學者批打亂秩序

外銀現金回饋神卡更好用！　1元回饋金可以換2哩程

不怕2019年金融市場風險　法人看好這市場獲利成長9%

NCC否決凱擘移頻申請　寰宇新聞台：難怪有線收視戶年年下降

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

大立光Q4毛利率失守7字頭　因應新產能持續招工

過年氣價中油暗示維持穩定　學者批打亂秩序

外銀現金回饋神卡更好用！　1元回饋金可以換2哩程

不怕2019年金融市場風險　法人看好這市場獲利成長9%

NCC否決凱擘移頻申請　寰宇新聞台：難怪有線收視戶年年下降

全台最大遊艇廠東哥　2018全年營收逼近40億元大關

能源交流重大轉變！知情人士透露　這國決心投資美天然氣　

首見！造成全台銀行ATM跨行交易當機　財金公司遭開罰150萬

新加坡直擊／TOYOTA全新RAV4現身　先行導入2.0L汽油引擎規格

男蒙面搶銀行　持槍大喊「我要1百萬！」　警防搶演練震撼銀行員

鄭人碩「肛門快撕裂傷」！反掰開男演員：往屁股進攻

一秒變美的秘訣在這裡！5款仙女系「歐膩瀏海」推薦

108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

總預算案三讀　賴清德11日率內閣總辭

陸開放「港澳台居民」中小學教師資格　陸委會：透過管道關心

托嬰中心虐童引公憤...延燒幼兒園　家長哽咽：被網友肉搜恐嚇

澳網／種子籤出爐　台灣一姐謝淑薇位女單第28種子

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

財經熱門新聞

哈日族注意！日銀鐵嘴今年日圓將..

曾請中韓大咖代言飲料賺翻　如今..

日銀前理事：日圓兌美元匯率今年..

油價回神漲翻！下週大漲0.9元..

慘! 華映再跌停一張500元有..

錢進來、發大財！2019旺到怕..

南投50歲大叔花100元買彩券..

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

開放了　悠遊卡可買彩券

宏碁去年12月營收年增4.1%..

東和鋼鐵執行長侯王淑昭逝世　享..

赴日買電器　貨物稅課徵鬆綁

光寶CES三大主題　車用攝像頭..

更多熱門

相關新聞

台指期終場小跌15點收9694點

美中貿易緊張情勢稍微緩解，不過談判結果尚未明朗，台股期現貨今（3）日開低震盪，其中台股終場下跌17.62點，險守9720.69點，不過台指期卻守不住9700點大關，尾盤下挫15點，成交量13.5萬口。

台股終場小跌17點收9720點　台積電力撐守穩月線之上　

美國經濟成長走緩　2019年新興市場有望反彈

股王大立光法說前不給力　台股開盤跌逾30點回測9700　

台指期變臉終結連4漲摔下9700點

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

女神半夜衝一蘭拉麵！

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面