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明星商品招商會助攻　羅麗芬-KY2018年營收創新高

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▲羅麗芬廈門年度招商大會創造上億商機。（圖／業者提供）

▲羅麗芬去年廈門年度招商大會創造上億商機。（圖／業者提供）

記者姚惠茹／台北報導

羅麗芬-KY（6666）今天（10日）公布2018年12月合併營收為2億元，主要受惠第4季在全國招商大會與明星商品爆品會的貢獻下，單季營收4.46億元，年增25.02％，創下單季歷史新高，累計全年營收13.58億元，年增56.34％，同創歷年新高。

羅麗芬以專業級「葛林若」、「聖迪妮爾」、「黛昂絲」三大品牌產品以經銷商營運模式行銷全大陸，受惠大陸美容產業成長，羅麗芬近年連年業績大幅成長，2018年營收更創下13.58億元的歷史新高紀錄。

羅麗芬表示，目前公司產品在全大陸美容院覆蓋店數超過3,400家，滲透率超過20％，公司給經銷商充分支援以及專業人才培訓，經銷商的向心力與消費者黏著度相當高，成為羅麗芬最大的成長動能。

展望2019年，羅麗芬將持續通過每年舉辦的三場招商會及多場大型的培訓會等，穩定既有及開發新的通路與客源，從美容院的覆蓋店數及滲透率致力從廣度與深度兩個維度增加產品市場地位，其中美容院覆蓋店數以突破3,800家為目標。

此外，明星商品芙蓉霜/呼吸霜改版升級並提高售價，預期將保持對公司營運的高度貢獻，公司也規劃推出高單價的新產品如幹細胞系列保養品，此外，身體、養生、胸部保養等不同系列產品品牌也在籌備規劃中，預期在大陸美容與個人護理市場成長的趨勢下，可望挹注2019年營運成長。

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關鍵字：羅麗芬,保養品,葛林若,聖迪妮爾,黛昂絲

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