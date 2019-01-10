春節遊日趕快先買日幣！　外銀點名兩原因會讓日圓愈來愈貴　

▲日圓今年將強勢升值，銀行都呼籲民眾若要遊日趕快先買。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

春節連假9天將至，許多外銀近日都呼籲民眾，若近期要去日本玩，趕快趁現在先買日圓！主要就是今年日圓要大幅升值，渣打銀行今天(10日)指出，若今年民眾看到美元兌日圓在105到108元區間，就趕快先買。

為何日圓在今年會如此強勢升值？渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀說明，基本上日圓今年強勢，有兩大原因。第一，以2018年來說美元明明就很強勢，但日圓還是強，主要原因就是避險，中美貿易戰等因素，造成美元波動度大，在市場波動度大的情況下，日圓跟黃金就是最好的避險工具。

第二，實質利差支持美元兌日圓走勢，美日利差雖然擴大，但可能在今年見頂，再加上日本央行仍維持寬鬆措施不變，造成日圓在今年會強勢升值。

傅敏儀表示，今年預估美元兌日圓會在105元到110元之間，很明顯民眾去年去日本旅遊成本相較於今年比較便宜，但若民眾已經安排今年要去日本，看到美元兌日圓在105到108元區間時，最好就先買一點放在存款裡。

在美元與人民幣部分，傅敏儀表示，今年美元光環將漸消褪，人民幣走勢也較弱。美國經濟相對優異的表現與全球貿易不確定性，加上相較於歐元和日圓的實質利率優勢，可望支撐美元在2019年前幾個月繼續走升。

然而，以中長期而言，全球經濟成長下滑和貿易活動放緩，最終將影響美國經濟和金融市場表現，聯準會可能放慢升息步伐，隨著利差見頂，預期美元走勢將回落。

此外，由於英國退歐相關的不確定因素，市場情緒干擾，使得英鎊被明顯低估，「硬脫歐」的疑慮釐清後，英鎊有機會反彈，並成為2019年表現最佳的主要貨幣。

同時，若是歐元區放寬財政刺激措施，歐洲央行也能確認升息路徑，將會支撐歐元表現，且預期美中貿易緊張局勢將延續更長的時間，因此大陸將可能會採取更多貨幣和財政刺激措施，來應對經濟成長放緩，人民幣恐因此走弱。

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