能源交流重大轉變！知情人士透露　這國決心投資美天然氣　

▲美國液化天然氣。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯長久以來對美國供應石油，但沙國近期即將敲定一筆投資美國液化天然氣（LNG）開發的交易，這同時也象徵著兩國能源交流的重大轉變。

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，沙國國營石油公司Aramco已經將有興趣投資的美國LNG計畫縮成至少四項，正在考慮的名單包括總部位於休斯頓的LNG開發商Tellurian Inc.，聖地牙哥的Sempra等公司，最後的決定預計今年上半年宣布。

▲沙烏地阿拉伯即將敲定一筆投資美國液化天然氣開發交易。（圖／路透社）

Tellurian計畫從路易斯安納Driftwood接收站運輸天然氣，而Sempra在美國及墨西哥已有五項LNG開發計畫，且他們已經為德州亞瑟港計畫和Aramco洽談，知情人士表示，Aramco考慮投資入股這些計畫，但投資金額尚未透露，Aramco及上述兩家公司的代表對於傳聞均未做出評論。

不管是哪家公司獲得此案，都象徵著美國與沙國能源交流的重大轉變，美國的頁岩油革命打破了對中東石油的依賴，國際能源署（IEA）預言，美國將在2023年成為能源淨出口國。

對沙國而言，投資美國LNG有兩層意義，紐約顧問公司Poten & Partners商業情報主管菲爾（Jason Feer）表示，以地緣政治角度來看，沙國可以藉此與美國維繫密切的戰略夥伴關係，另一點來看，這項投資也能讓能源組合更多元化。

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