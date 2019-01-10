大立光第4季營收季減23%　全年每股賺181元　

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今（10）日公布最新財報，去年第4季營收為124.44億元，較去年同期減少23%；累計全年度營收為499.52億元，較去年微幅減少6%。

由於近來蘋果下修財報，且手機面臨成長趨緩等因素，大立光第4季營收大減23%，如市場所預料，營收淨利為124.44億元，營業毛利為86.41億元，營業利益為74.13億元，每股盈盈餘48.3元，較第3季62.41元下滑。綜觀全年度獲利，大立光去年EPS 181.68元。