台指期終場小跌15點收9694點　電子期、金融期苦撐難給力

▲國際雜音干擾，期貨、現貨市場翻黑震盪，台指期終場跌破9700點大關。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易緊張情勢稍微緩解，不過談判結果尚未明朗，台股期現貨今（3）日開低震盪，其中台股終場下跌17.62點，險守9720.69點，不過台指期卻守不住9700點大關，尾盤下挫15點，成交量13.5萬口。

美中貿易緊張情勢緩解，提振投資人信心，推升美股4大指數連續4天收紅，不過台股今天開盤小跌7.2點，以9720.69點開低震盪，在股王大立光、鴻海、台積電等權值股漲勢暫歇下，盤中最低一度來到9683.2點，終場下挫17.62點，收在9720.69點，成交值874.3億元，驚險守住9700點關卡。

台指期也同步震盪走低，一開盤隨即跌破9700點關卡，加上電子期指、金融期指整場皆在平盤附近游走，終場下挫15點，收在9694點，成交量13萬5707口，守不住9700點關卡。至於今日股票期貨交投熱絡標的股則有台積電（CD）、大同（CX）、中美晶（NO）、國巨（LX）、環球晶（OW）、小型大立光（OL）。

法人表示，台指期連續4天上漲，昨天更是帶量上攻，一舉重返9700點且收復月線，慎防行情短線過熱，今天指數拉回修正，預料短期仍有拉回整理的壓力，投資人可留意美中貿易談判後續結果、美國聯準會的會議紀錄等消息，將牽動盤勢變化。