先探／生醫族群春天來了

【文／徐玉君】

春江水暖鴨先知」，近來生技醫藥類股呈現量增價揚態勢，追價買盤顯得相對積極，究竟是低檔反彈，還是產業基本面見到翻轉訊號？其實，從政治面全力動員、產業面力爭上游、以及各公司利多訊息不斷，都讓低檔的生醫族群，有了股價翻揚的藉口。

題材輪流發動

從中國非洲豬瘟疫情蔓延開始，國內相關的題材個股包括瑞基、茂生農經、達邦蛋白等，股價都有一波漲幅，尤其瑞基，受惠檢測系統涵蓋範圍擴大，包括水產、畜產、寵物等檢測需求增溫下，業績也緩步跟上，尤其中國市場的貢獻將在今年大爆發；此外，世界農糧組織（ＦＡＯ）已於一八年九月採買瑞基的非洲豬瘟現場檢測試劑，近期再下單增購POCKIT Micro combo現場檢測設備監控非洲豬瘟疫情，將於本月中旬出貨，隨著防疫需求提高，預期未來現場疾病檢測需求將大幅增加，將持續帶動營收成長，也因此市場紛紛埋單。

至於茂生由於跨入專業養殖，年終雞鴨鵝需求大增，養殖業對飼料的需求旺盛，也會帶動業績成長；達邦蛋白由於植物性蛋白取代肉骨粉的需求成為主流，加上市場開拓有成，今年業績成長樂觀以待。

而新藥近來最受矚目的當屬細胞療法（特管法）題材，近來不少醫療院所陸續提出因應特管法的細胞治療技術申請，同時被點名提供細胞培養或合作的業者包括訊聯、基亞、三顧等，都見到積極買盤進駐。

止痛藥掀非鴉片類新局

在新藥研發方面，止痛成為近來話題正夯的醫療需求，根據國際醫療文獻，全球有高達二成的人口飽受疼痛之苦，而手術患者中有四～六成病患沒有得到滿意的術後疼痛控制，因此，很多患者會選擇類鴉片止痛藥物，但是根據統計，藥物濫用造成的社會危機正在逐漸擴大，聯邦疾病防治中心（ＣＤＣ）估計，藥物過量死亡奪走七．二萬條生命，高於鼎盛之年的愛滋病、車禍和槍支暴力死亡人數，創下歷史紀錄。專家就認為是兩大因素導致藥物過量死亡增加，即更多人使用鴉片類藥物，以及藥物的致命性更強。（全文未完）

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