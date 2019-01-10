先探／CES展跨海直擊　台廠搶商機

在美國2019 CES展中，較受關注的有5G、AI、車聯網、VR、智慧終端等；台廠宏達電、光寶科、中磊及聯發科等均秀出新品。

【文／劉居全】

美國消費電子展（ＣＥＳ）於當地時間八日在拉斯維加斯登場，據主辦單位表示，今年約有近四五○○家參展廠商將向約十八萬與會者發布革新技術，範圍包含有人工智慧（ＡＩ）、AR/VR（擴增實境／虛擬實境）、5Ｇ、機器人、自駕車、車聯網、智慧城市、智慧健康量測、電競及區塊鏈等，同時有來自約逾五○個以上國家的一二○○多家新創公司相互競逐商機。

受到美中貿易戰爭開打，戰火也延燒到ＣＥＳ，傳出今年中國參展廠商少了約二成，其中華為雖設攤位，卻沒有任何高階主管在大會中演講；中興通訊更是自二○一一年參展後首度缺席。

宏達電ＶＲ產品再升級

相對於中國廠商縮小規模，台灣廠商今年仍努力搶食商機，有超過兩百家公司來自台灣；其中光寶科由集團總執行長陳廣中領軍，以「智慧移動：互聯革命」主題參展，打造占地逾六○坪的「城市移動」、「車電應用」及「智慧物聯」三大主題展區，規模超越去年，智慧路燈ＡＩ交通管理方案是「城市移動」專區主軸，是台廠中攤位最大者。

不只路燈ＡＩ交通管理員，隨高齡化社會來臨，光寶科今年也在ＣＥＳ現場演示能辨別行動不便老人的號誌燈，藉由更精確的感測技術，識別行動不便的用路人，毋須額外措施，號誌燈將自動延長通行秒數。

宏達電此次攤位並未選在展場內，而是在永利皇宮飯店內，看好今年將是5G VR元年，此次推出硬體及軟體及應用服務升級版，其中Vive Pro Eye頭戴式顯示器內建眼球追蹤功能；Viveport宣布推出Viveport Infinity，可隨時無限量體驗訂閱內容服務；同時展示未來將發表的最新頭戴式顯示器Vive Cosmos，提供用戶更方便和更容易使用的絕佳體驗。至於Vive Reality System，則是重新構思ＶＲ在空間計算時代應有樣貌，以嶄新方式呈現內容並讓用戶悠遊於不同沉浸式環境間。

宏達電同時宣布首度與Mozilla的Firefox、AWS的Amazon Sumerian和Fidelity Investments合作，Firefox Reality將成為Vive的預設VR瀏覽器，讓VR上網更容易。（全文未完）

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