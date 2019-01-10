迅速修正的美股，與跌跌不休的陸股，近日在美、中政府接連祭出利多刺激下，短線出現止跌回穩跡象，台股也在跌破前波低點後反彈，雖未脫整理格局，不過部分個股仍有紅包行情可期。

【文／黃俊超】

國際股市近期震幅頗大，美股年初因蘋果下修財報預測，不僅四大指數同步走跌，也使隔日開盤的亞洲股市一片慘綠，其中台股因權值王台積電跌破頸線，加權指數一度失守前低九四○○點，櫃買指數也再次回測季線支撐，然而當天中國股市卻出現戲劇性演出，破底後拉升並站回短期均線之上。

就在全球市場一片失望之際，美國股市又因去年十二月就業數據表現強勢，加上聯準會主席鮑威爾對市場的安撫性談話，股市大幅度彈升，中國人行則降準一個百分點、預估釋出資金一．五兆人民幣，亞洲股市包含台股在內，全面大漲回應，加權指數小型島狀反轉，突破月線直逼季線，櫃買指數也站上月線。

行情反覆 謹慎操作

加權指數於一月四日跳空跌破前波低點，差點造成另外一波段跌勢的開端，好在隔日跳空站回前低與短期均線之上，暫時化解連續性弱勢，不過若單就技術面而言，均線依舊呈現空頭排列，反彈時成交量能放大仍有限，預期以區間震盪的機會較濃，然須留意均線持續性下彎的反壓，與國際股市的後續變化。

反觀櫃買指數，前波修正自然落底，反彈後與低點間拉開將近兩成幅度，短線雖然也須面臨震盪，不過大致都能夠持穩在季線之上的相對強勢，而成交量能雖也呈現萎縮，然而幅度相對加權為低，漲跌時的量價配合也屬相對健康，顯示以內資為主的中小型股，在世界沒有進一步變化之前，都仍有表現空間。

近日股市受到政策等消息面影響，感覺震盪頗為激烈，不過若是將時間拉長一些來看，不論在加權或是櫃買指數，基本上都是呈現箱型之內的震盪整理，而成交量能也不具有連貫性，簡單來說就是黏住了，指數反覆使多數個股出現食之無味的雞肋行情，然仍有部分個股依據題材、業績或籌碼走出自己的路。

在近日的反彈走勢當中，必須持續留意的除了之前強勢的題材股外，也有部分不斷遭受利空打壓股價的公司，在利空測試下卻有不再破底的跡象，且由於之前的修正格局，浮額清洗已屬相對乾淨，若有資金點火發動攻勢，則往上彈升速度就會加快，然除了留意成交量是否跟上外，也要觀察指數來到季線附近的反壓。

台積電、大立光法說將至

在一月十日之前，去年十二月、全年營收表現將會全數公告，除了年底本來就會發生的庫存調整因素之外，為了因應貿易戰而提前拉貨的準備，也是相當重要的變數，然而，若是連十二月營收都已經開始出現不如預期表現，接下來一、二月營收，尤其工作天數較正常少近一半的二月，恐怕不容太過樂觀。

蘋果業績恐不如預期，對於台灣龐大的相關供應鏈來說，將可能是上半年除淡季之外，必須面對的更大考驗。股王大立光十日舉辦法說會，龍頭台積電則在十七日，而後不到十個交易日，就將進入農曆新年假期，由於與國際股市有七個交易日的空窗，影響抱股過年意願恐難避免。（全文未完）

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