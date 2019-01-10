先探／5大產業帶頭漲

每年此刻到五月中旬，進入所謂的財報空窗期，法人機構陸續提出看好的亮點產業，而今年市場一致認同首選即是5G，而5G產業衍生出相當龐大的供應鏈，涵蓋了網通設備、射頻元件、散熱模組、光纖、PCB銅箔基板與通訊板等，因此，相關個股可望受惠。再者，電動車、自動駕駛車與航太也是長線趨勢向上的產業，國內具備完整的零組件體系，相關個股近期表現也逆勢走強，代表著選擇對的產業趨勢，從中挑選出具有潛力的黑馬股，將是面對劇烈變動行情的因應之道。

【文／馮欣仁】

面對全球經濟遭遇逆風，日前美國聯準會也釋出鴿派訊息，恐將暫停升息步伐，再者，中國人民銀行也祭出降準動作，無非是讓二大經濟體與全球金融市場獲得緩解，引導市場資金回流至股市；加上美中貿易談判露出曙光，促使近期全球股市出現跌深反彈。

雖然二○一九年缺乏殺手級的科技新品出現，但像是５Ｇ、光纖、散熱、電池與航太等產業，近期不少個股股價相對於大盤強勢，紛紛創下波段新高，並站穩在年線之上；具代表性個股如：網通（啟碁、智邦、智易）、光纖（波若威、光環、上詮）、散熱模組（超眾、雙鴻、力致、泰碩）、電池模組（新普、順達、興能高、長園科）、航太相關（豐達科）等。

上述個股之所以領先大盤走強，歸納幾個原因：一、對的產業趨勢，尤其５Ｇ最快於今年下半年預商轉，相關基礎建設將展開建置。然而，５Ｇ所帶動的供應鏈相當龐大，除了網通設備之外，還包括高頻高速的銅箔基板（ＣＣＬ）、通訊板、光纖等；再者，因應５Ｇ手機即將問世，帶動各大手機廠商開始採用超薄型熱板（Vapor Chamber）。

其次是因產業秩序恢復，例如：在電池模組部分，過去多數廠商在ＮＢ電池模組殺價競爭激烈，然而，隨著電動車需求興起，使得部分廠商開始放棄消費型產品，主攻動力電池，得以讓供需恢復正常化。最後，則是進入門檻較高的產業，例如：航太產業。由於政府大力推動國機國造，有利於國內航太產業鏈蓬勃發展。

鐿鈦具備醫材與５Ｇ雙題材

因此，本期〈封面故事〉分別從５Ｇ、光纖、散熱、電池與航太等產業一一探討，為讀者找出具有成長潛力的黑馬股。

近期生技族群中，部分個股呈現高姿態，站穩在所有均線之上，包括：大江、佐登ＫＹ、泰博、新掛牌羅麗芬ＫＹ、麗豐ＫＹ、旭富、科妍、晟德、保瑞等。以生產精密扣件起家的鐿鈦，近年來積極轉型至醫材領域，產品涵蓋牙科、植體、骨科、骨科植入物與脊椎微創手術導航系統等，主要客戶為全球醫材龍頭嬌生。另外，自行開發的人工植牙植體品牌牙王（Royal Dent），於去年四月與國際大廠Zimmer簽署全球市場代理權，並更名Azure，有利於拓展國際市場。此外，鐿鈦也布局航太領域，主要使用電化學加工法為引擎製造商加工零件，相關技術為國內首創。

鐿鈦也有生產射頻開關（RF Switch），占營收比重約一成，主要用於手機、基地台訊號開關、晶圓設備及手機檢測設備等，主要客戶為國際知名大廠Teledyne Technologies（TDY），並間接出貨蘋果iPhone供應鏈。因應５Ｇ時代來臨，隨訊號處理複雜度提高更帶來新的濾波需求，需整合更多軟韌體技術，單價將大幅提升，而肩負雜訊處理重責大任的射頻前端模組（RF FEM），包括濾波器（Filter）、功率放大器（PA）、射頻開關（RF Switch）等元件需求將放大。因此，鐿鈦也將搭上５Ｇ商機。

受惠國際客戶擴大委外代工訂單，鐿鈦一八年營收與獲利表現不錯，全年營收十九．○七億元，年增五．一五％，創歷史次高，因產品組合優化與匯率回貶，前三季毛利率達三九％，優於前年同期三六．九％，稅後淨利達二．一六億元，ＥＰＳ五．三七元，一舉超越一七年全年，法人估一八年ＥＰＳ挑戰七元。相較其他醫材股如聯合三七．七倍、邦特十七．四倍，目前鐿鈦本益比僅約十三倍，可望有向上比價空間。（全文未完）

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