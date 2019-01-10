台股終場小跌17點收9720點　台積電力撐守穩月線之上



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

儘管美股四大指數收紅，由於美中協商結果未明朗，台股相較於昨日表現較差。今（10）日仍受到日股早盤下挫影響，加上蘋概三雄氣色欠佳，台股大盤指數午盤後回落到平盤之下，量縮整理，在9700點附近震盪。雖遇季線反壓，但仍站穩月線9648點之上，集中市場加權指數小幅收斂終場僅下跌17.62點，險守9720.69點，成交量新台幣874.3億元。

蘋概三雄台積電（2330）漲0.23%來到216元，今日開法說會的股王大立光（3008）來到3280元，跌1.65%，鴻海（2317）來到69.3元，跌0.86%。

被動元件族群國巨（2327）來到304.5元，漲0.33%。華新科（2492）來到154.5元，跌1.9%。

金控股國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）今日表現不振，在平盤下整理，跌0.2%-0.3%。

台塑四寶今日也全數下跌，其中以台化（1326）、台塑化（6505）、台塑（1301）跌2%左右，惟南亞（1303）則小幅漲0.4%。

法人表示，整體來說，行情並未全面噴出，只是回到箱型區間，長期趨勢仍走空，投資人要注意控管資金部位。

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