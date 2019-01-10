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美國經濟成長走緩　2019年新興市場有望反彈

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▲全球股市示意圖。（圖／路透社）
▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

對大部分的投資人來說，2018年的表現讓人並不滿意；而受累於升息、英國脫歐及中美貿易戰等因素，股票及債券等市場普遍收跌。儘管2019年還有中美貿易衝突前景未明，恐將波及全球經濟成長等負面消息，然而，也看到不少跡象顯示，2019年的市場可望有更正面的表現。

施羅德投資集團執行長哈里森(Peter Harrison)指出，有鑒於支撐這波經濟成長的因子依然存在，因此市場還不會出現衰退，但預期美國經濟成長在今年及2020年將逐漸走緩。再者，成長動能放緩也意味著升息循環或將進入尾聲，如果聯準會如預期將基準利率維持在3%以下，就表示相對過去的景氣循環，本次的經濟觸頂將更為溫和。

施羅德股票基金經理人普遍表示，在通膨略微升溫的趨勢下，對於那些能夠透過漲價來轉嫁成本壓力、市場地位穩固的公司將相對有利。許多公司的評價已更具吸引力，即便投資股票需要承擔較高的風險，但其所能帶來的潛在報酬也更高；即使是在經濟成長動能相對落後的歐洲與英國，從股利可得到的報酬有時候還比緊抱現金或債券更具吸引力。

除此之外，美國經濟成長走緩也很可能帶動美元轉弱，這對2018年飽受資金外流之苦的新興市場股債市為一大好消息。以中國大陸為首的新興市場在2018年已遭重挫，施羅德投資多元資產團隊認為，其評價已被過度低估，因此預期2019年新興市場資產很有機會出現反彈。

回顧去年一整年也可以觀察到，企業經營的永續性已開始影響市場評價，包括一些跨國科技巨擘，因其經營作業模式飽受批評，股價也隨之下挫；此外，氣候變遷所帶來的實質衝擊加劇、以及在部分歐洲國家因不同世代間的失衡導致的政治混亂，都已反應在股價上。因此，「企業的永續經營」對投資決策的考量將更加重要。

施羅德投信認為，2019年隨著經濟成長動能以及債券收益水準不如過往，資產報酬的水準也將走緩，但正報酬的機會依然存在；只不過，投資人得在資產配置和標的選擇方面更下工夫，才能免於被市場消息面所干擾。另一方面，像是私募股票及房地產等另類投資，也能有效分散投資組合，並幫助投資人達成其報酬目標。

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關鍵字：施羅德投信,經濟成長,美股,新興市場,成熟市場,美元,2019投資

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