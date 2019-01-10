企業憂景氣反轉樂觀度創5季新低　僅1成8考慮幫員工全面加薪

▲國際情勢變數多，根據人力銀行調查，企業普遍持平看待今年首季展望。（示意圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟逐漸放緩，國際機構多半下修經濟成長率，台灣陷入「保2」大作戰，根據人力銀行調查，在美中貿易戰衝擊、基本工資雙漲等衝擊下，逾半數企業持平看待今年首季展望，景氣樂觀度一舉創下5季來新低，上班族悲觀度更是來到10季新高；另外今年第1季僅有1成8企業考慮全面加薪。

yes123求職網「豬年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，有52.9%企業持平看待今年第一季展望，樂觀的比例為25%，悲觀的占22.1%，把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的淨樂觀比例為2.9%，去年同期則為7.6%；相較去年9月的數據，當時淨樂觀比例是10%，企業方面雖然仍保持偏正向看法，不過也開始轉趨保守謹慎，「樂觀度」更創下5個季度以來的新低。

調查也發現，上班族對於今年首季景氣更加小心以對，持平看待的有48%，樂觀的占18.7%，悲觀看待的有33.3%，將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的淨樂觀比例是-14.6%，去年同期則為-8.3%；相較去年9月的調查，當時是-9.2%，因此悲觀度持續擴大，更創下10個季度以來的新高。

▲調查發現，逾半數企業透露今年首季有加薪計畫，不過僅1成8採取全面加薪。（示意圖／記者張一中攝）

yes123求職網發言人楊宗斌分析，從數據來看，意味著企業對於前景開始擔心出現反轉，如是外銷導向的廠商，要面臨貿易戰與匯率等變數，而對內需導向的公司來說，基本工資連續3個年度的元旦起皆調高，還有股市回檔，衝擊消費力，紛紛導致內外業者觀望氣氛濃厚。

至於薪資規劃方面，有61.9%企業透露，在今年首季有加薪計畫，比例略高於去年同期的60.6%，其中43.8%計畫「績效加薪」，僅有18.1%才是計畫「全面加薪」；企業除了調薪之外，同時也靠獎金或紅利留才，若年終獎金不算在內，合計有3成4的企業表示，在第一季「有」員工分紅或發獎金計畫。